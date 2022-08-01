До такого висновку дійшла група дослідників, яку очолював доктор Юаньцзе Мао. Вони вивчали кореляцію між щоденною дозою інсуліну та захворюваністю на рак.

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Зв'язок між інсуліном та онкологією

У пацієнтів з діабетом 1 типу наші результати показують, що традиційні метаболічні фактори, такі як ожиріння, контроль рівня цукру і контроль артеріального тиску, не пов’язані із захворюваністю на рак. Однак захворюваність на рак була вищою для тих пацієнтів, які приймали більшу дозу інсуліну.,

– розповів Мао.

Ці результати свідчать про те, що клініцистам, можливо, доведеться збалансувати потенційний ризик раку при лікуванні пацієнтів з діабетом 1 типу на високій добовій дозі інсуліну.

Щоб провести дослідження, науковці проаналізували дані про понад 50 поширених факторів ризику раку, таких як куріння, вживання алкоголю, фізичні вправи, метаболічний ризик, вживання ліків і сімейна історія захворюваності у 1303 пацієнтів з діабетом 1 типу, інформація про них збиралися протягом 28 років.

Більша доза – вищий ризик

Згідно з документом, добову дозу інсуліну класифікують на три групи, низькі: менше 0,5; середній: більше або дорівнює 0,5 або менше 0,8; і високий: більше або дорівнює 0,8 одиниці на день, коефіцієнт ризику був значно вищим у групі високої дози у порівнянні з групою низької дози. Захворюваність на рак становила 2,11, 2,87 та 2,91 на 1000 осіб у групах із низькою, середньою та високою дозами інсуліну відповідно.

Також виявилося, що жінки мають більший ризик, ніж чоловіки, але було незрозуміло, які фактори його підвищують. Хоча попередні дослідження прийшли до висновку, що пацієнти з діабетом мають вищий ризик розвитку раку в цілому, це перше дослідження, яке досліджує асоційовані фактори захворюваності на рак при діабеті 1 типу.