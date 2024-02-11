И обнаружили, что интервальное голодание, которое стало популярным методом контроля веса, имеет определенные полезные свойства для здоровья, включая влияние на иммунитет. Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале Immunity.

Смотрите также Как потребление орехов влияет на ваш организм

В частности, ученые изучали нейронные процессы, которые могут укреплять иммунную систему и предотвращать определенные заболевания. Они сосредоточились на роли катехоламинергических (CA) нейронов в мозге во время голодания.

Справка. СА нейроны – являются ключевыми показателями при изучении связи голодания и изменений в иммунной системе млекопитающих.

Что обнаружили ученые

Ученые смогли установить, что когда эти нейроны были активированы, они приводили Т-клетки в костный мозг, а также подавляли активацию Т-клеток и выработку цитокинов в аутоиммунных моделях мышей. Это очерчивает нервные механизмы, которые являются ключевыми преимуществами интервального голодания.

Более того, исследование показало, что голодание повышает уровень химического вещества в крови, известного как арахидоновая кислота. И это очень важные результаты, ведь именно она подавляет воспаление и причины многих хронических заболеваний.

Почему открытие является важным

Привычка время от времени питаться по принципу интервального голодания может уменьшать воспаление в организме. И это очень важные данные для понимания и профилактики основных заболеваний, в частности ожирения, диабета 2 типа и болезней сердца.

И несмотря на то, что зачастую голодание является средством контроля веса, его влияние гораздо масштабнее и глубже.

Впрочем, ученые отмечают, что как и к любой диете, к интервальному голоданию важно подходить разумно и учитывать индивидуальные особенности здоровья. Возможно, этот тип питания противопоказан вам и вы только ухудшите свое состояние. Поэтому, перед тем, как попробовать интервальное голодание, обязательно поговорите со своим врачом, чтобы исключить потенциальные риски.