А чтобы убедить вас наверняка, собрали научные исследования, которые описывают пользу потребления орехов и то, как они влияют на наш организм. В частности, вы наверняка точно слышали, что орехи содержат полезные жиры, но для чего именно они вам– вероятнее всего, вам ответить сложно.
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Пять "да" в пользу орехов
- Орехи источник полезных жирных кислот
исследование свидетельствуют, что орехи содержат много мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот, которые помогают снизить уровень холестерина в крови, уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить здоровье мозга.
- Месяц антиоксиданты
Следующий факт– орехи содержат много антиоксидантов, а, как известно, антиоксиданты защищают наши клетки от повреждения свободными радикалами. Это, как свидетельствуют научные данные, потенциально может снизить риск различных заболеваний, в частности рака и сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются одной из самых частых причин смерти в мире.
- Богатые витаминами и минералами
Орехи также содержат много витаминов, которые вы не получаете из других источников. В частности, это витамины группы В, витамин Е, железо, цинк, магний и другие важные минералы, что помогают поддерживать здоровье и состояние иммунной системы.
- Контролируют вес
Несмотря на высокую калорийность, орехи являются хорошим вариантом перекуса и помогут удовлетворить чувство голода и контролировать аппетит., ведь дают ощущение сытости на длительное время. Ученые объясняют, это тем, что орехи содержат белки, жиры и волокна. Есть, потребляя орехи, вы можете уменьшить количество потребляемых калорий в целом и, как следствие, поддерживать здоровый вес.
- Улучшают пищеварение
Опять же, из-за того, что орехи содержат волокна, которые насыщают организм, они также способствуют лучшему пищеварению и уменьшают риск запоров и других проблем с ЖКТ.