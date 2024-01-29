А щоб переконати вас напевно, зібрали наукові дослідження, які описують користь споживання горіхів і те, як вони впливають на наш організм. Зокрема, ви напевно точно чули, що горіхи містять корисні жири, але для чого саме вони вам – найімовірніше, вам відповісти складно.

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П'ять "так" на користь горіхів

Горіхи джерело корисних жирних кислот

Дослідження свідчать, що горіхи містять багато мононенасичених та поліненасичених жирних кислот, які допомагають знизити рівень холестерину в крові, зменшити ризик серцево-судинних захворювань та покращити здоров'я мозку.

Місять антиоксиданти

Наступний факт – горіхи містять багато антиоксидантів, а, як відомо, антиоксиданти захищають наші клітини від пошкодження вільними радикалами. Це, як свідчать наукові дані, потенційно може знизити ризик різних захворювань, зокрема раку і серцево-судинних захворювань, які є однією з найчастіших причин смерті у світі.

Багаті вітамінами і мінералами

Горіхи також містять багато вітамінів, які ви не отримуєте з інших джерело. Зокрема, це вітаміни групи В, вітамін Е, залізо, цинк, магній та інші важливі мінерали, що допомагають підтримувати здоров'я і стан імунної системи.

Контролюють вагу

Попри високу калорійність, горіхи є гарним варіантом перекусу і допоможуть задовільнити почуття голоду та контролювати апетит, адже дають відчуття ситості на тривалий час. Учені пояснюють, це тим, що горіхи містять білки, жири та волокна. Тобто, споживаючи горіхи, ви можете зменшити кількість споживаних калорій загалом та, як наслідок, підтримувати здорову вагу.

Покращують травлення

Знову ж таки, через те, що горіхи містять волокна, які насичують організм, вони також сприяють кращому травленню та зменшують ризик запорів та інших проблем із ШКТ.