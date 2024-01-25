Врачи-кардиологи из больниц городов Шаосина и Чжуцзи, расположенных в китайской провинции Чжэцзян, в сотрудничестве с медицинскими специалистами. Шаосинского университета провели исследование, основанное на методе менделевской рандомизации. Они изучали взаимосвязь между употреблением темного шоколада и риском возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССЗ).

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Сердечно-сосудистые заболевания

К сердечно-сосудистым заболеваниям относятся многие болезни, такие как ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, цереброваскулярные заболевания, кардиомиопатии, врожденные и приобретенные пороки сердца, нарушения ритма и проводимости сердца, легочная гипертензия, венозные болезни периферических сосудов, миокардиты, миокардиты.

Эта группа заболеваний является главной причиной смертности и инвалидности в мире, поэтому исследователи не устают в поисках факторов, влияющих на риск развития этих заболеваний и способов их профилактики.

Темный шоколад давно привлекает внимание ученых в контексте ССЗ, поскольку благодаря высокому содержанию какао он обладает полезными свойствами, включая влияние на сердечно-сосудистую систему. Он богат такими веществами, как флаванолы (процианидин, катехин и эпикатехин) и метилксантины.

Ранее проводившиеся исследования показали, что умеренное потребление темного шоколада может улучшить функцию эндотелия и вазодилатацию (расширение) коронарных артерий, подавлять адгезию и агрегацию тромбоцитов, снижать уровень липидов в крови.

Однако качество этих исследований вызывало сомнения из-за отличий в объемах потребления темного шоколада, отсутствия плацебо, коротких периодов наблюдения и небольшого размера выборки.

Темный шоколад снижает риск болезней сердца

В этот раз медики провели всесторонний анализ, основанный на двух выборках, исследуя причинно-следственную связь между генетически предусмотренным употреблением темного шоколада и риском развития 12 сердечно-сосудистых заболеваний. Данные были взяты из британского Биобанка и включали информацию о 64 945 людях европейского происхождения. Ученые получили информацию о более чем 524 тысячах случаев различных сердечно-сосудистых заболеваний.

Оказалось, что употребление темного шоколада не влияет на риск развития всех этих заболеваний, за исключением эссенциальной гипертензии (соотношение шансов составляло 0,73) и венозной тромбоэмболии (0,69, хотя в этом случае причинно-следственная связь не была установлена).

Темный шоколад действительно положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Однако патофизиологические механизмы, лежащие в основе возникновения и прогрессирования ССЗ, слишком сложны. Поэтому пока нельзя сделать вывод, что его употребление уменьшает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, его пользы для сердечно-сосудистых заболеваний. -сосудистой системы может оказаться недостаточно», – отметили учёные.

Однако они рекомендуют людям, у которых повышен риск эссенциальной гипертензии, заменить нездоровые закуски темным шоколадом (с содержанием какао от 55%).