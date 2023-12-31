Совершенно избегать употребления хлеба не нужно, но следует выбирать конкретные его виды, чтобы извлечь пользу.

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А учитывая тот факт, что Союз американских диетологов рекомендует Чтобы 45% – 65% ваших ежедневных калорий поступали из углеводов, в том числе из зерновых культур, потреблять хлеб нужно.

Совет. Чтобы потребление хлеба никак не отразилось на вашей фигуре, просто не смешивайте его с жирными блюдами и ешьте не больше 120 граммов в день.

Не стоит исключать хлеб из рациона даже тем, кто хочет похудеть / Unsplash

Рассказываем, какие виды хлеба наиболее полезны и как его правильно выбирать.

4 полезных вида хлеба