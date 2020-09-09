Новости о коронавирусе 9 сентября: новые данные о вакцине и загруженность украинских больниц
В Украине за сутки более 2 тысяч человек заболели коронавирусом, загруженность коек в больницах, готовых оказывать помощь ковидним больным, составляет около 50%. Испытания одной из вакцин-кандидатов против COVID-19 приостановили. А Россия продолжает убеждать о соответствии исследований вакцины их производства. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 9 сентября.
Новости о коронавирусе в Украине 9 сентября
За минувшие сутки SARS-CoV-2 выявили у 2551 жителя Украины. Всего с начала эпидемии в стране заболели COVID-19 более 143 тысяч человек.
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В то же время 64 703 человека уже выздоровели от коронавирусного заболевания, в частности 1157 инфицированных получили отрицательный тест, что свидетельствует о выздоровлении за прошедшие сутки.
Несмотря на это, смертность от коронавирусной болезни пока что достаточно высокая, так со вчерашнего умерли 45 пациентов с диагнозом COVID-19, а общее количество людей, умерших от осложнений болезни или сопутствующих заболеваний – 2979.
По состоянию на 9 сентября в Украине 75 348 активных случаев, эти люди продолжают свое лечение в больницах и дома под наблюдением врачей.
Сколько случаев коронавируса подтвердили в Украине
- Львовская область – 16 269 (+196)
- Киев – 15821 (+310)
- Черновицкая область – 11581 (+150)
- Харьковская область – 11 493 (+291)
- Ивано-Франковская область – 10 659 (+151)
- Ровненская область – 9943 (+83)
- Одесская область – 8827 (+106)
- Закарпатская область – 8277 (+97)
- Тернопольская область – 7824 (+244)
- Киевская область – 6459 (+89)
- Волынская область – 6015 (+72)
- Винницкая область – 4503 (+53)
- Житомирская область – 3879 (+67)
- Хмельницкая область – 3355 (+102)
- Днепропетровская область – 2923 (+80)
- Черниговская область – 2515 (+65)
- Сумская область – 2143 (+73)
- Черкасская область – 2121 (+75)
- Запорожская область – 2041 (+60)
- Донецкая область – 1762 (+87)
- Николаевская область – 1714 (+24)
- Полтавская область – 1018 (+21)
- Кировоградская область – 870 (+3)
- Херсонская область – 538 (+20)
- Луганская область – 480 (+32)
Сколько украинский умерли от коронавируса в Украине
- Львовская область – 454 (+2)
- Черновицкая область – 304 (+1)
- Закарпатская область – 276 (+3)
- Киев – 250 (+4)
- Ивано-Франковская область – 247 (+3)
- Харьковская область – 245 (+4)
- Ровненская область – 138
- Одесская область – 136 (+1)
- Волынская область – 130 (+1)
- Киевская область – 122 (+5)
- Винницкая область – 92 (+2)
- Тернопольская область – 91 (+4)
- Житомирская область – 78 (+3)
- Днепропетровская область – 68 (+2)
- Хмельницкая область – 56
- Кировоградская область – 47
- Черкасская область – 41
- Николаевская область – 40
- Черниговская область – 33 (+3)
- Сумская область – 33 (+2)
- Запорожская область – 29 (+2)
- Донецкая область – 27 (+1)
- Полтавская область – 24 (+2)
- Херсонская область – 14
- Луганская область – 4
- Коронавирус в Вооруженных силах Украины со вчера COVID-19 выявили у 68 военных (9 из них нуждались в госпитализации) – это на 40 случаев больше, чем за прошедшие сутки. За все время пандемии выздоровели 1389 военных, умерли шесть человек. На изоляции и на самоизоляции сейчас находится 534 военнослужащих.
- COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились 135 медицинских работников. В целом COVID-19 выявили у 12 306 медиков. От общего количества инфицированных в стране это около 8,7%. По меньшей мере 98 медиков умерли от осложнений коронавирусной болезни.
К теме Коронавирус в Крыму: количество больных выросло до почти 3 тысяч
В Киеве больницы для больных COVID-19 заполнены на 52%, – Кличко
В столице больницы для больных коронавирусом заполнены на 52 %. В случае необходимости Киев может перепрофилировать отделения в других медучреждениях, если увеличить количество коек для лечения пациентов с COVID-19.
В больницах столицы из 1600 коек, готовых для приема больных коронавирусом, в 16 медучреждениях заполнены 52% мест.
В целом по Украине заполненность больниц 45%
По словам главы Минздрава Максима Степанова, в Украине в целом занято более 45% коек в больницах, которые используются для лечения больных COVID-19, или людей с подозрением на коронавирус. Впрочем, эта цифра отличается от региона к региону.
В Украине начали продавать справки с отрицательным результатом ПЦР-теста
Сейчас ПЦР-тестирование делают не только для диагностики коронавируса среди пациентов с подозрением, но и для того, чтобы можно было свободно выехать за границу. Впрочем, очевидно, не всем справкам с отрицательным результатом теста можно доверять.
По такой схеме в стране уже даже работают некоторые туроператоры. Мол, за условно небольшую сумму они предлагают туристам оформить необходимую справку даже без сдачи анализа.
Коронавирус в Верховной Раде: комитет по нацбезопасности отменил два важных заседания
Парламентский комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки должен был сегодня, 9 сентября, рассмотреть вопрос нарушения боевиками перемирие на Донбассе. Однако, заседание перенесли из коронавируса у депутатов.
Новости о коронавирусе в мире 9 августа
Согласно данным сайта Worldometers, с начала пандемии в мире выявили 27 771 927 больных коронавирусом. В то же время 19 853 984 пациента уже выздоровели. 909 550 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 6 514 376;
- Индия – 4 374 314;
- Бразилия – 4 165 124;
- Россия – 1 041 007;
- Перу – 696 190.
COVID-19 унес жизни тех, кто и так был обузой: циничное заявление главного эпидемиолога Молдовы
Главный эпидемиолог Молдовы Николае Фуртуне заявил, что коронавирусе "унес жизни тех, кто и так был обузой для окружающих". Через несколько часов после заявления Фуртуне ряд политических деятелей потребовали от эпидемиолога уйти с должности.
После скандального заявления Фуртуне утверждал, что его неправильно поняли. На самом деле он якобы имел в виду, что эти больные – "бремя с медицинской точки зрения, а не с социальной".
Российские ученые ответили на критику вакцины против COVID-19
Российские ученые в своем стиле ответили на критику статьи о вакцине против COVID-19. Ранее ученые из разных стран обратили внимание на ряд несоответствий в публикации о российском препарат в The Lancet.
В то же время ученые Института им. Гамалеи отрицали обвинения в ложности статистических данных и заверили что выводы проверенные, точные и прошли экспертизу у пяти рецензентов The Lancet.
Испытания вакцины AstraZeneca приостановили
Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила испытания разработки своей вакцины против коронавируса из-за непонятных побочных последствий.
Это стандартная мера во время испытаний вакцин, предназначенная для того, чтобы экспериментальные вакцины не вызвали серьезных реакций у добровольцев. Разработчики добавили, что в больших испытаниях болезни будут возникать случайно, но их нужно проверять тщательно и независимо.
Готовы ли вакцинироваться украинцы от коронавируса / Инфографика 24 канала
ЕС зарезервировал еще 200 миллионов доз вакцин против COVID-19
Накануне Европейская комиссия зарезервировала вакцины против коронавируса у 5 компаний. Недавно еще 200 миллионов доз потенциальной вакцины заказали у фирмы BioNTech-Pfizer.
Ранее ЕС подписал соглашения с компаниями Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, Curevac, Moderna и с AstraZeneca. Если любая из компаний разработает безопасную и эффективную вакцину против коронавируса, в ЕС хотят быть готовым быстро закупать дозы.