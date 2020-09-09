В Украине за сутки более 2 тысяч человек заболели коронавирусом, загруженность коек в больницах, готовых оказывать помощь ковидним больным, составляет около 50%. Испытания одной из вакцин-кандидатов против COVID-19 приостановили. А Россия продолжает убеждать о соответствии исследований вакцины их производства. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 9 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине 9 сентября

За минувшие сутки SARS-CoV-2 выявили у 2551 жителя Украины. Всего с начала эпидемии в стране заболели COVID-19 более 143 тысяч человек.

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В то же время 64 703 человека уже выздоровели от коронавирусного заболевания, в частности 1157 инфицированных получили отрицательный тест, что свидетельствует о выздоровлении за прошедшие сутки.

Несмотря на это, смертность от коронавирусной болезни пока что достаточно высокая, так со вчерашнего умерли 45 пациентов с диагнозом COVID-19, а общее количество людей, умерших от осложнений болезни или сопутствующих заболеваний – 2979.

По состоянию на 9 сентября в Украине 75 348 активных случаев, эти люди продолжают свое лечение в больницах и дома под наблюдением врачей.

Сколько случаев коронавируса подтвердили в Украине

Львовская область – 16 269 (+196)

Киев – 15821 (+310)

Черновицкая область – 11581 (+150)

Харьковская область – 11 493 (+291)

Ивано-Франковская область – 10 659 (+151)

Ровненская область – 9943 (+83)

Одесская область – 8827 (+106)

Закарпатская область – 8277 (+97)

Тернопольская область – 7824 (+244)

Киевская область – 6459 (+89)

Волынская область – 6015 (+72)

Винницкая область – 4503 (+53)

Житомирская область – 3879 (+67)

Хмельницкая область – 3355 (+102)

Днепропетровская область – 2923 (+80)

Черниговская область – 2515 (+65)

Сумская область – 2143 (+73)

Черкасская область – 2121 (+75)

Запорожская область – 2041 (+60)

Донецкая область – 1762 (+87)

Николаевская область – 1714 (+24)

Полтавская область – 1018 (+21)

Кировоградская область – 870 (+3)

Херсонская область – 538 (+20)

Луганская область – 480 (+32)

Сколько украинский умерли от коронавируса в Украине

Львовская область – 454 (+2)

Черновицкая область – 304 (+1)

Закарпатская область – 276 (+3)

Киев – 250 (+4)

Ивано-Франковская область – 247 (+3)

Харьковская область – 245 (+4)

Ровненская область – 138

Одесская область – 136 (+1)

Волынская область – 130 (+1)

Киевская область – 122 (+5)

Винницкая область – 92 (+2)

Тернопольская область – 91 (+4)

Житомирская область – 78 (+3)

Днепропетровская область – 68 (+2)

Хмельницкая область – 56

Кировоградская область – 47

Черкасская область – 41

Николаевская область – 40

Черниговская область – 33 (+3)

Сумская область – 33 (+2)

Запорожская область – 29 (+2)

Донецкая область – 27 (+1)

Полтавская область – 24 (+2)

Херсонская область – 14

Луганская область – 4

Коронавирус в Вооруженных силах Украины со вчера COVID-19 выявили у 68 военных (9 из них нуждались в госпитализации) – это на 40 случаев больше, чем за прошедшие сутки. За все время пандемии выздоровели 1389 военных, умерли шесть человек. На изоляции и на самоизоляции сейчас находится 534 военнослужащих.

со вчера COVID-19 выявили у 68 военных (9 из них нуждались в госпитализации) – это на 40 случаев больше, чем за прошедшие сутки. За все время пандемии выздоровели 1389 военных, умерли шесть человек. На изоляции и на самоизоляции сейчас находится 534 военнослужащих. COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились 135 медицинских работников. В целом COVID-19 выявили у 12 306 медиков. От общего количества инфицированных в стране это около 8,7%. По меньшей мере 98 медиков умерли от осложнений коронавирусной болезни.

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В Киеве больницы для больных COVID-19 заполнены на 52%, – Кличко

В столице больницы для больных коронавирусом заполнены на 52 %. В случае необходимости Киев может перепрофилировать отделения в других медучреждениях, если увеличить количество коек для лечения пациентов с COVID-19.

В больницах столицы из 1600 коек, готовых для приема больных коронавирусом, в 16 медучреждениях заполнены 52% мест.

В целом по Украине заполненность больниц 45%

По словам главы Минздрава Максима Степанова, в Украине в целом занято более 45% коек в больницах, которые используются для лечения больных COVID-19, или людей с подозрением на коронавирус. Впрочем, эта цифра отличается от региона к региону.

В Украине начали продавать справки с отрицательным результатом ПЦР-теста

Сейчас ПЦР-тестирование делают не только для диагностики коронавируса среди пациентов с подозрением, но и для того, чтобы можно было свободно выехать за границу. Впрочем, очевидно, не всем справкам с отрицательным результатом теста можно доверять.

По такой схеме в стране уже даже работают некоторые туроператоры. Мол, за условно небольшую сумму они предлагают туристам оформить необходимую справку даже без сдачи анализа.

Коронавирус в Верховной Раде: комитет по нацбезопасности отменил два важных заседания

Парламентский комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки должен был сегодня, 9 сентября, рассмотреть вопрос нарушения боевиками перемирие на Донбассе. Однако, заседание перенесли из коронавируса у депутатов.

По данным спикера парламента Дмитрия Разумкова, коронавирус в Верховной Раде подхватили 23 народных депутата. Также заразились семь работников аппарата парламента.

Новости о коронавирусе в мире 9 августа

Согласно данным сайта Worldometers, с начала пандемии в мире выявили 27 771 927 больных коронавирусом. В то же время 19 853 984 пациента уже выздоровели. 909 550 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 6 514 376; Индия – 4 374 314; Бразилия – 4 165 124; Россия – 1 041 007; Перу – 696 190.

COVID-19 унес жизни тех, кто и так был обузой: циничное заявление главного эпидемиолога Молдовы

Главный эпидемиолог Молдовы Николае Фуртуне заявил, что коронавирусе "унес жизни тех, кто и так был обузой для окружающих". Через несколько часов после заявления Фуртуне ряд политических деятелей потребовали от эпидемиолога уйти с должности.

После скандального заявления Фуртуне утверждал, что его неправильно поняли. На самом деле он якобы имел в виду, что эти больные – "бремя с медицинской точки зрения, а не с социальной".

Российские ученые ответили на критику вакцины против COVID-19

Российские ученые в своем стиле ответили на критику статьи о вакцине против COVID-19. Ранее ученые из разных стран обратили внимание на ряд несоответствий в публикации о российском препарат в The Lancet.

Справка: Более 20 ученых из США, Италии и Франции подписали письмо, в котором говорится, что авторы исследования, которое недавно опубликовал авторитетный медицинский журнал The Lancet, сфабриковали то ли графики в статье, то ли сами исходные данные: в нескольких местах, сразу на трех рисунках, повторяются практически идентичные паттерны данных, которые чисто статистически не могут быть настолько одинаковыми для разных испытуемых.

В то же время ученые Института им. Гамалеи отрицали обвинения в ложности статистических данных и заверили что выводы проверенные, точные и прошли экспертизу у пяти рецензентов The Lancet.

Испытания вакцины AstraZeneca приостановили

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила испытания разработки своей вакцины против коронавируса из-за непонятных побочных последствий.

Это стандартная мера во время испытаний вакцин, предназначенная для того, чтобы экспериментальные вакцины не вызвали серьезных реакций у добровольцев. Разработчики добавили, что в больших испытаниях болезни будут возникать случайно, но их нужно проверять тщательно и независимо.



Готовы ли вакцинироваться украинцы от коронавируса / Инфографика 24 канала

ЕС зарезервировал еще 200 миллионов доз вакцин против COVID-19

Накануне Европейская комиссия зарезервировала вакцины против коронавируса у 5 компаний. Недавно еще 200 миллионов доз потенциальной вакцины заказали у фирмы BioNTech-Pfizer.

Ранее ЕС подписал соглашения с компаниями Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, Curevac, Moderna и с AstraZeneca. Если любая из компаний разработает безопасную и эффективную вакцину против коронавируса, в ЕС хотят быть готовым быстро закупать дозы.