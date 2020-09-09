В ООН предупредили, что в результате карантина количество детских браков возросло. И в ближайшие десять лет их может стать больше на 13 миллионов.

В Кении, где школы закрыты до января 2021 года, вырос уровень подростковой беременности. В Малави, где 42% девочек выходят замуж до 18 лет, участились случаи подростковой беременности, изнасилований и заключения детских браков, сообщает The Guardian.

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Если сравнивать с 2019 годом, с марта по май 2020 года количество детских и принудительных браков в Малави увеличилось на 83%. А количество изнасилований, связанных с детскими браками, выросло на 151%.

VSO провела исследование в четырех сельских районах Непала, где действуют программы Sisters for Sisters. Несовершеннолетних девушек опрашивали, как изменилась их жизнь после введения карантина. 89% респонденток рассказали, что вместо учебы в школе вынуждены выполнять домашнюю работу или вести сельское хозяйство. За три месяца из 152 несовершеннолетних девушек 11 заставили выйти замуж.

В мире возросло число детских браков / Фото pinterest.com

Эксперты из Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) прогнозируют, что в течение следующих 10 лет из-за закрытия школ на полгода и в результате экономических неурядиц в мире может случиться еще 13 миллионов детских браков.

Почему детские браки – это издевательство

Во многих странах Азии и Африки ранний брак означает конец становления девочки как личности. Ведь девочки, которых заставили рано выйти замуж, теряют возможность получить образование и становятся бесплатной рабочей силой в хозяйстве.

Самое страшное то, что молодые жены, которые часто даже не достигли 16-летнего возраста, часто становятся жертвами жестокого обращения и изнасилований со стороны своих мужей.