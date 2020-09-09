В ООН попередили, що внаслідок карантину кількість дитячих шлюбів зросла. І у найближчі десять років їх може стати більше на 13 мільйонів.

У Кенії, де школи закриті до січня 2021 року, зріс рівень підліткової вагітності. У Малаві, де 42% дівчаток виходять заміж до 18 років, почастішали випадки підліткової вагітності, зґвалтувань і укладання дитячих шлюбів, повідомляє The Guardian.

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Якщо порівнювати з 2019 роком, з березня по травень 2020 року кількість дитячих і примусових шлюбів у Малаві збільшилася на 83%. А кількість зґвалтувань, пов'язаних з дитячими шлюбами, зросла на 151%.

VSO провела дослідження в чотирьох сільських районах Непалу, де діють програми Sisters for Sisters. Неповнолітніх дівчат опитували, як змінилося їхнє життя після введення карантину. 89% респонденток розповіли, що замість навчання в школі змушені виконувати домашню роботу або вести сільське господарство. За три місяці зі 152 неповнолітніх дівчат 11 змусили вийти заміж.



У світі зросла кількість дитячих шлюбів / ФОТО pinterest.com

Експерти з Фонду ООН в області народонаселення (ЮНФПА) прогнозують, що впродовж наступних 10 років через закриття шкіл на пів року та внаслідок економічних негараздів, у світі може укластися ще 13 мільйонів дитячих шлюбів.

Чому дитячі шлюби – це знущання

У багатьох країнах Азії та Африки ранній шлюб означає кінець становлення дівчинки, як особистості. Адже дівчатка, яких змусили рано вийти заміж, втрачають можливість отримати освіту і стають безкоштовною робочою силою по домогосподарству.

Найстрашніше те, що молоді дружини, які часто навіть не досягли навіть 16-річного віку, часто стають жертвами жорстокого поводження та зґвалтувань з боку своїх чоловіків.