По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, украинским врачам повысят выплаты на более 3 тысяч гривен.

Во время заседания правительства Шмыгаль поблагодарил врачей за самоотверженность. Он отметил, что обеспечение врачей – наиболее актуальный вопрос на сегодня, сообщает 24 канал.

К теме В сентябре все медработники начнут получать доплаты, – Степанов

На внеочередном заседании правительства, которое состоялось в понедельник, было принято решение поднять среднюю зарплату всем медикам.

На эти нужды будет направлено почти 6 миллиардов гривен, непосредственно врачам средняя зарплата будет увеличена на 3,5 тысячи гривен,

– заявил премьер-министр.

Также премьер рассказал, что кабмин продолжает готовить медучреждения к приему больных COVID-19. Он добавил, что на внеочередном заседании правительства приняли решение о дополнительное обустройство больниц в условиях эпидемии.

Отметим, ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщал, что с сентября украинским медикам начнут поднимать зарплаты. По его словам, младшему медицинскому персоналу будут доплачивать чуть больше тысячи гривен, а врачам – более 3 тысяч.