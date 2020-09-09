За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, українським лікарям підвищать виплати на понад 3 тисячі гривень.

Під час засідання уряду Шмигаль подякував лікарям за самовідданість. Він зауважив, що забезпечення лікарів – найбільш актуальне питання на сьогодні, повідомляє 24 канал.

До теми У вересні всі медпрацівники почнуть отримувати доплати, – Степанов

На позачерговому засіданні уряду, яке відбулось в понеділок, було прийнято рішення підняти середню зарплату усім медикам.

На ці потреби буде спрямовано майже 6 мільярдів гривень, безпосередньо лікарям середня зарплата буде збільшена на 3,5 тисячі гривень,

– заявив прем'єр-міністр.

Також прем'єр розповів, що кабмін продовжує готувати медзаклади до прийому хворих на COVID-19. Він додав, що на позачерговому засіданні уряду прийняли рішення про додаткове облаштування лікарень в умовах епідемії.

Зазначимо, раніше очільник МОЗ Максим Степанов повідомляв, що з вересня українським медикам почнуть підіймати зарплати. За його словами, молодшому медичному персоналу доплачуватимуть трохи більше тисячі гривень, а лікарям – понад 3 тисячі.