З вересня цього 2020 року медичні працівники почнуть отримувати доплати. У бюджеті на це передбачено близько 6 мільярдів гривень.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на ранковому брифінгу у неділю, 6 вересня. Про це пише 24 канал.

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З вересня і до кінця року усі наші медичні працівники почнуть отримувати доплати до своєї заробітної плати. На це передбачено майже 6 мільярдів гривень. Якщо ми говоримо про лікаря, то це в середньому 3 560 грн, а молодший медичний персонал – близько 1250 грн,

– повідомив Степанов.

Глава МОЗ додав, що наступного року заплановане "радикальне збільшення зарплат". Для цього Міністерство подало у Мінфін пропозиції про збільшення витрат на систему охорони здоров’я

"У своїх розрахунках, які ми подали Міністерству фінансів, ми виходили з нашої законодавчої бази. У законі "Про програму медичних гарантій" чітко визначено, що на фінансування медгарантій повинно використовуватися не менше 5% ВВП. Саме такі цифри ми і закладаємо у своїх пропозиціях до бюджету наступного року", – додав Максим Степанов.

Крім того, за словами міністра, "справедливою зарплатою" для лікарів, які закінчили інтернатуру, є 20-25 тисяч гривень.

Якщо ми говоримо про лікаря, то після інтернатури нам здається, що лікар повинен отримувати заробітну плату починаючи з 20-25 тисяч гривень. Тоді це буде дійсно справедлива заробітна плата. Ці розрахунки ми подали Міністерству фінансів,

– наголосив він.