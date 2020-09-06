С сентября этого 2020 года медицинские работники начнут получать доплаты. В бюджете на это предусмотрено около 6 миллиардов гривен.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на утреннем брифинге в воскресенье, 6 сентября. Об этом пишет 24 канал.

Читайте также "Пусть умирает дома": власти отреагировали на пренебрежительное отношение медиков к больному

С сентября и до конца года все наши медицинские работники начнут получать доплаты к своей заработной плате. На это предусмотрено почти 6 миллиардов гривен. Если мы говорим о враче, то это в среднем 3 560 грн, а младший медицинский персонал – около 1250 грн,

– сообщил Степанов.

Глава Минздрава добавил, что в следующем году запланировано "радикальное увеличение зарплат". Для этого министерство подало в Минфин предложения об увеличении расходов на систему здравоохранения

"В своих расчетах, которые мы подали Министерству финансов, мы исходили из нашей законодательной базы. В законе "О программе медицинских гарантий" четко определено, что на финансирование медгарантий должно использоваться не менее 5% ВВП. Именно такие цифры мы и закладываем в своих предложениях в бюджет следующего года", – добавил Максим Степанов.

Кроме того, по словам министра, "справедливой зарплатой для врачей, прошедших интернатуру, являются 20-25 тысяч гривен.

Если мы говорим о враче, то после интернатуры нам кажется, что врач должен получать заработную плату начиная с 20-25 тысяч гривен. Тогда это будет действительно Справедливая заработная плата. Эти расчеты мы подали Министерству финансов,

- подчеркнул он.