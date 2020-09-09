В Україні за добу понад 2 тисячі людей захворіли на коронавірус, завантаженість ліжок в лікарнях, що готові надавати допомогу ковідним хворим, становить близько 50%. Випробування однієї з вакцин-кандидатів проти COVID-19 призупинили. А Росія продовжує переконувати у відповідності досліджень щодо вакцини їх виробництва. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 9 вересня.

Новини про коронавірус в Україні 9 вересня

За минулу добу SARS-CoV-2 виявили у 2 551 мешканця України. Загалом з початку епідемії в країні захворіли на COVID-19 понад 143 тисяч людей.

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Натомість 64 703 осіб вже видужали від коронавірусного захворювання, зокрема 1 157 інфікованих отримали негативний тест, що свідчить про одужання за минулу добу.

Попри це, смертність від коронавірусної хвороби наразі досить висока, так від учора померли 45 пацієнтів з діагнозом COVID-19, а загальна кількість людей, які померли від ускладнень недуги чи супутніх захворювань – 2 979.

Станом на 9 вересня в україні 75 348 активних випадків, ці люди продовжують своє лікування в лікарнях та вдома під наглядом лікарів.

Скільки випадків коронавірусу підтвердили в Україні

Львівська область – 16 269 (+196)

Київ – 15 821 (+310)

Чернівецька область – 11 581 (+150)

Харківська область – 11 493 (+291)

Івано-Франківська область – 10 659 (+151)

Рівненська область – 9943 (+83)

Одеська область – 8827 (+106)

Закарпатська область – 8277 (+97)

Тернопільська область – 7824 (+244)

Київська область – 6459 (+89)

Волинська область – 6015 (+72)

Вінницька область – 4503 (+53)

Житомирська область – 3879 (+67)

Хмельницька область – 3355 (+102)

Дніпропетровська область – 2923 (+80)

Чернігівська область – 2515 (+65)

Сумська область – 2143 (+73)

Черкаська область – 2121 (+75)

Запорізька область – 2041 (+60)

Донецька область – 1762 (+87)

Миколаївська область – 1714 (+24)

Полтавська область – 1018 (+21)

Кіровоградська область – 870 (+3)

Херсонська область – 538 (+20)

Луганська область – 480 (+32)

Скільки українців померли від коронавірусу в Україні

Львівська область – 454 (+2)

Чернівецька область – 304 (+1)

Закарпатська область – 276 (+3)

Київ – 250 (+4)

Івано-Франківська область – 247 (+3)

Харківська область – 245 (+4)

Рівненська область – 138

Одеська область – 136 (+1)

Волинська область – 130 (+1)

Київська область – 122 (+5)

Вінницька область – 92 (+2)

Тернопільська область – 91 (+4)

Житомирська область – 78 (+3)

Дніпропетровська область – 68 (+2)

Хмельницька область – 56

Кіровоградська область – 47

Черкаська область – 41

Миколаївська область – 40

Чернігівська область – 33 (+3)

Сумська область – 33 (+2)

Запорізька область – 29 (+2)

Донецька область – 27 (+1)

Полтавська область – 24 (+2)

Херсонська область – 14

Луганська область – 4

Коронавірус у Збройних силах України: від учора COVID-19 виявили у 68 військових (9 з них потребували госпіталізації) – це на 40 випадків більше, ніж за минулу добу. За весь час пандемії одужали 1 389 військових, померли шестеро осіб. На ізоляції та на самоізоляції зараз перебуває 534 військовослужбовці.

від учора COVID-19 виявили у 68 військових (9 з них потребували госпіталізації) За весь час пандемії одужали 1 389 військових, померли шестеро осіб. На ізоляції та на самоізоляції зараз перебуває 534 військовослужбовці. COVID-19 серед українських медиків: за минулу добу коронавірусною інфекцією заразитись 135 медичних працівників. Загалом COVID-19 виявили у 12 306 медиків. Від загальної кількості інфікованих в країні це близько 8,7%. Щонайменше 98 медиків померли від ускладнень коронавірусної хвороби.

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​У Києві лікарні для хворих на COVID-19 заповнені на 52%, – Кличко

У столиці лікарні для хворих на коронавірус заповнені на 52 відсотки. У разі необхідності Київ може перепрофілювати відділення в інших медзакладах, якщо збільшити кількість ліжок для лікування пацієнтів з COVID-19.

У лікарнях столиці з 1600 ліжок, готових для прийому хворих на коронавірус, в 16 медзакладах заповнені 52% місць.

Загалом в Україні заповненість лікарень 45%

За словами глави МОЗ Максима Степанова, в Україні у цілому зайнято понад 45% ліжок у лікарнях, які використовуються для лікування хворих на COVID-19, або людей з підозрою на коронавірус. Втім, ця цифра відрізняється від регіону до регіону.

В Україні почали продавати довідки з негативним результатом ПЛР-тесту

Нині ПЛР-тестування роблять не лише для діагностики коронавірусу серед пацієнтів з підозрою, а й для того, аби можна було вільно виїхати за кордон. Втім, вочевидь, не всім довідкам з негативним результатом тесту можна довіряти.

За такою схемою в країні вже навіть працюють деякі туроператори. Мовляв, за умовно невелику суму вони пропонують туристам оформити необхідну довідку навіть без здачі аналізу.

Коронавірус у Верховній Раді: комітет з нацбезпеки скасував два важливі засідання

Парламентський комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки мав сьогодні, 9 вересня, розглянути питання порушення бойовиками перемир'я на Донбасі. Втім, засідання перенесли через коронавірус у депутатів.

За даними спікера парламенту Дмитра Разумкова, коронавірус у Верховній Раді підхопили 23 народних депутати. Також заразились семеро працівників апарату парламенту.

Новини про коронавірус у світі 9 серпня

Згідно з даними сайту Worldometers, від початку пандемії у світі виявили 27 771 927 хворих на коронавірус. Натомість 19 853 984 пацієнти вже одужали. Але 909 550 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 6 514 376; Індія – 4 374 314; Бразилія – 4 165 124; Росія – 1 041 007; Перу – 696 190.

COVID-19 забрав життя тих, хто і так був тягарем: цинічна заява головного епідеміолога Молдови

Головний епідеміолог Молдови Ніколає Фуртуне заявив, що коронавірус "забрав життя тих, хто і так був тягарем для оточення". Через декілька годин після заяви Фуртуне низка політичних діячів почали вимагати від епідеміолога піти з посади.

Після скандальної заяви Фуртуне стверджував, що його неправильно зрозуміли. Адже насправді він нібито мав на увазі, що ці хворі – "тягар з медичного погляду, а не з соціального".

Російські вчені відповіли на критику вакцини проти COVID-19

Російські вчені у своєму стилі відповіли на критику статті про вакцину проти COVID-19. Раніше вчені з різних країн звернули увагу на ряд невідповідностей в публікації про російський препарат у The Lancet.

Довідка : Понад 20 вчених з США, Італії і Франції підписали лист, у якому, йдеться, що автори дослідження, яке нещодавно опублікував авторитетний медичний журнал The Lancet, сфабрикували чи графіки в статті, то чи самі вихідні дані: в кількох місцях, відразу на трьох малюнках, повторюються практично ідентичні патерни даних, які чисто статистично не можуть бути настільки однаковими для різних випробуваних.

Натомість вчені Інституту ім. Гамалії заперечили звинувачення в неправдивість статистичних даних та запевнили що висновки є перевіреними, точними й пройшли експертизу у п'яти рецензентів The Lancet.

Випробування вакцини AstraZeneca призупинили

Англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca призупинила випробування розробки своєї вакцини проти коронавірусу через незрозумілі побічні наслідки.

Це стандартний запобіжний засіб під час випробувань вакцин, призначений для того, щоб експериментальні вакцини не викликали серйозних реакцій у добровольців. Розробники додали, що у великих випробуваннях хвороби будуть виникати випадково, але їх потрібно перевіряти ретельно й незалежно.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

ЄС зарезервував ще 200 мільйонів доз вакцин проти COVID-19

Напередодні Європейська комісія зарезервувала вакцини проти коронавірусу у 5 компаній. Нещодавно ще 200 мільйонів доз потенційної вакцини замовили у фірми BioNTech-Pfizer.

Раніше ЄС підписав угоди з компаніями Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, Curevac, Moderna та з AstraZeneca. Якщо будь-яка з компаній розробить безпечну та ефективну вакцину проти коронавірусу, у ЄС хочуть бути готовим швидко закуповувати дози.