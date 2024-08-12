24 Канал зібрав найпоширеніші міфи про лазерну корекцію зору, щоб їх прокоментувала член Європейського товариства катарактальних і рефракційних хірургів, лікар офтальмохірург центру "Ексімер" Юлія Лейченко.

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Міф 1: Можна втратити зір через пошкоджену лазером рогівку

Це найбільший страх та міф на сьогодні. За понад 30 років світової практики лікарі встигли напрацювати достатньо досвіду, щоб визначити всі параметри, які дають прогнозовані результати після такого виду корекції. Американські та європейські офтальмологи рекомендують саме лазерний метод покращення зору.

Юлія Лейченко "Насправді промінь лазера не порушує цілісності очних структур, бо впливає лише на поверхню чи на верхні шари рогівки. Тож ані сітківка, ані інші структури зорової системи не залучені в операції."

Найсучасніша методика коригування рогівки застосовує два лазери – ексимерний та надсучасний фемтосекундний. Вони гарантують максимальну безпеку проведення операції, адже процедура виконується без використання леза. До того ж до мінімуму зводиться ризик людського чинника, бо найважливіші етапи операції виконуються в інтелектуально-автоматичному режимі. А єдина система контролю персоналізованих параметрів – від діагностики до операції – унеможливлюють варіант похибки.

Міф 2: Це маркетинговий хід, адже є офтальмологи, які й досі носять окуляри

Треба розуміти, що лазерна корекція проводиться за чітко визначеними показниками. Це не панацея від поганого зору для всіх людей. Є певні параметри, яким має відповідати пацієнт. Ось чому перед ухваленням рішення про той чи інший метод корекції, потрібно пройти всебічну діагностику зорової системи. І не тільки.

Так, лазерна корекція не робиться в разі патології сітківки, глаукоми, катаракти та перебільшення показників рефракції по міопії понад 15 діоптрій, далекозорості чи астигматизмі – 6 діоптрій. Протипоказами є запальні процеси в організмі, діабет, інфекційні, аутоімунні захворювання, пухлини тощо. А також вік, вагітність та лактація. Тож, якщо офтальмологу за 45 років або лікарка, наприклад, при надії, звісно, фахівець буде носити окуляри.

Міф 3: Допоможе тільки короткозорим

Як вже зрозуміло з попереднього пункту, лазер може скоригувати не лише міопію (короткозорість), а й інші вади рефракції – далекозорість та астигматизм. Адже за його допомогою виправляється оптика ока – форма рогівки змінюється таким чином, щоб відбувалося правильне заломлення світла.

Після операції воно фокусується саме на сітківці, а не за чи перед нею, й мозок врешті отримує чітку картинку. Завдяки лазерної методики тепер є більше можливостей для корекції вираженого астигматизму, а також тонкої, крутої чи пологої рогівки.

Міф 4: Ефект від корекції нетривалий

Якщо проаналізувати світовий досвід застосування лазерної корекції зору, то побачимо стійкі результати протягом тривалого періоду. Зниження гостроти зору може відбуватися з часом через інші причини – внаслідок вікових змін, що є природним процесом в організмі.

Юлія Лейченко "Наприклад, ущільнюється кришталик (дозрівання катаракти), відбувається вікова макулярна дегенерація, розвивається глаукома тощо."

Міф 5: Лазерна корекція зору робиться тільки до 40 років

Одразу уточнимо: цю операцію рекомендують проводити пацієнтам від 18 до 40 років. Чому такий віковий проміжок? Бо це період стабільного зору в людини, адже до 18 в дитини зорова система ще формується й око банально росте, а після 40 вже відбуваються вікові зміни в оці, тому результат може бути не таким стійким.

Проте новітні лазерні технології, зокрема ПресбіЛАСІК та Пресбі ФемтоЛАСІК, дають змогу покращити зір навіть у разі пресбіопії – вікової далекозорості! Якщо раніше людям за 45 пропонували тільки заміну кришталика, то тепер програма PresbyMAX® допомагає позбутися окулярів й оптимізувати кривину рогівки для якісного зору на різні відстані завдяки лазеру.

Міф 6: Тим, хто ще не народжував, небезпечно робити корекцію зору

З чим пов’язано це хибне уявлення, незрозуміло. Деякі гадають, що лазер негативно вплине на сітківку і в майбутньому під час пологів через сильне навантаження на організм вона може відшаруватися. Насправді, якщо є такий ризик, то перед появою немовля, навпаки, є змога зміцнити її за допомогою лазерної коагуляції.

Тож до вагітності сміливо робіть корекцію зору – лазер, як йшлося на самому початку, не зачіпає глибокі шари ока. А от у період вагітності та лактації цю процедуру не проводять, бо в жінки змінюється гормональний фон і можуть виникати нюанси із загоєнням рогівки після корекції.

Міф 7: Це дуже болюча процедура

Юлія Лейченко "Сучасна медицина спрямована на знеболювання будь-яких втручань. Треба забути про радянські підходи: уколи, коли була альтернатива таблеткам, гастроскопію чи видалення мигдаликів без анестезії. Звісно, що лазерна корекція зору робиться під дією крапель-анестетиків."

Тож максимум, що ви відчуватимете, – це певний дискомфорт. Після самої операції кілька годин зберігатиметься відчуття піску в очах або печіння, а на наступний день вже повертається функціональний зір і ви можете виконувати звичні справи. Протягом визначеного лікарем часу капаються краплі – антибактеріальні чи протизапальні, а також зволожувальні (для комфортнішої реабілітації).

Міф 8: Корекція гарантуватиме 100-відсотковий зір

Не треба ставитися до лазерної корекції як до дива. На результат впливають особливості будови ока та ступінь міопії чи далекозорості. Для точного прогнозу, яким буде зір після операції, робиться ретельна діагностика. Так, якщо до корекції ви носили окуляри чи лінзи й бачили 8-й рядок у таблиці, то й після корекції буде та сама ситуація – це комфортний, звичний для вас зір. А іноді параметри ока дають змогу покращити зір на 120, а то й на 150 %!

Міф 9: Непрогнозований результат після операції

З попереднього пункту випливає, що це неможливо. Офтальмологічні клініки з високою репутацією дуже ретельно підходять до діагностики пацієнта перед лазерним втручанням. Робиться обстеження на комп’ютеризованому обладнанні, щоб дізнатися параметри зорової системи, виявити причини поганого зору, ймовірні загрози та протипокази до такої корекції, спрогнозувати її результати. Для точної діагностики пацієнт має за тиждень відмовитися від носіння лінз.

Якщо є потреба, лікар призначає спочатку процедури, спрямовані на зміцнення рогівки та припинення прогресування міопії.

Міф 10: Тривалий період відновлення й багато обмежень після операції

Насправді вже на наступний день ви читатимете й користуватиметеся гаджетами, як і раніше. Так, є певні обмеження, але їх небагато. Не спіть першу добу на животі, протягом 2 днів стежте, щоб в очі не потрапив бруд чи хімічні рідини, не засмагайте та не ходіть у басейни та сауни, не наносіть косметику та не робіть силові фізичні вправи протягом 2 тижнів. А ще не вживайте алкоголю – 14 днів можна й потерпіти.

Сподіваємося, експерт позбавив вас хибних уявлень та міфів про найпрогресивнішу наразі методику покращення зору. Головне, обрати клініку з великим досвідом застосування лазерних технологій та інноваційною апаратурою, щоб бути впевненими у результатах процедури.