24 Канал собрал самые распространенные мифы о лазерной коррекции зрения, чтобы их прокомментировала член Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов, врач офтальмохирург центра "Эксимер" Юлия Лейченко.

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Миф 1: Можно потерять зрение из-за поврежденной лазером роговицы

Это самый большой страх и миф на сегодня. За более чем 30 лет мировой практики врачи успели наработать достаточно опыта, чтобы определить все параметры, которые дают прогнозируемые результаты после такого вида коррекции. Американские и европейские офтальмологи рекомендуют именно лазерный метод улучшения зрения.

Юлия Лейченко "На самом деле луч лазера не нарушает целостности глазных структур, потому что влияет только на поверхность или на верхние слои роговицы. Поэтому ни сетчатка, ни другие структуры зрительной системы не вовлечены в операции."

Современная методика корректировки роговицы применяет два лазера – эксимерный и сверхсовременный фемтосекундный. Они гарантируют максимальную безопасность проведения операции, ведь процедура выполняется без использования лезвия. К тому же к минимуму сводится риск человеческого фактора, потому что важнейшие этапы операции выполняются в интеллектуально-автоматическом режиме. А единая система контроля персонализированных параметров – от диагностики до операции – исключают вариант погрешности.

Миф 2: Это маркетинговый ход, ведь есть офтальмологи, которые до сих пор носят очки

Надо понимать, что лазерная коррекция проводится по четко определенным показателям. Это не панацея от плохого зрения для всех людей. Есть определенные параметры, которым должен соответствовать пациент. Вот почему перед принятием решения о том или ином методе коррекции, нужно пройти всестороннюю диагностику зрительной системы. И не только.

Так, лазерная коррекция не делается в случае патологии сетчатки, глаукомы, катаракты и преувеличения показателей рефракции по миопии более 15 диоптрий, дальнозоркости или астигматизме – 6 диоптрий. Противопоказаниями являются воспалительные процессы в организме, диабет, инфекционные, аутоиммунные заболевания, опухоли и тому подобное. А также возраст, беременность и лактация. Поэтому, если офтальмологу за 45 лет или врач, например, при надежде, конечно, специалист будет носить очки.

Миф 3: Поможет только близоруким

Как уже понятно из предыдущего пункта, лазер может скорректировать не только миопию (близорукость), но и другие недостатки рефракции – дальнозоркость и астигматизм. Ведь с его помощью исправляется оптика глаза – форма роговицы меняется таким образом, чтобы происходило правильное преломление света.

После операции оно фокусируется именно на сетчатке, а не за или перед ней, и мозг в конце получает четкую картинку. Благодаря лазерной методики теперь есть больше возможностей для коррекции выраженного астигматизма, а также тонкой, крутой или пологой роговицы.

Миф 4: Эффект от коррекции непродолжительный

Если проанализировать мировой опыт применения лазерной коррекции зрения, то увидим устойчивые результаты в течение длительного периода. Снижение остроты зрения может происходить со временем по другим причинам – вследствие возрастных изменений, что является естественным процессом в организме.

Юлия Лейченко "Например, уплотняется хрусталик (созревание катаракты), происходит возрастная макулярная дегенерация, развивается глаукома и т.д."

Миф 5: Лазерная коррекция зрения делается только до 40 лет

Сразу уточним: эту операцию рекомендуют проводить пациентам от 18 до 40 лет. Почему такой возрастной промежуток? Потому что это период стабильного зрения у человека, ведь до 18 у ребенка зрительная система еще формируется и глаз банально растет, а после 40 уже происходят возрастные изменения в глазу, поэтому результат может быть не таким устойчивым.

Однако новейшие лазерные технологии, в частности ПресбиЛАСИК и Пресби ФемтоЛАСИК, позволяют улучшить зрение даже в случае пресбиопии – возрастной дальнозоркости! Если раньше людям за 45 предлагали только замену хрусталика, то теперь программа PresbyMAX® помогает избавиться от очков и оптимизировать кривизну роговицы для качественного зрения на разные расстояния благодаря лазеру.

Миф 6: Тем, кто еще не рожал, опасно делать коррекцию зрения

С чем связано это ошибочное представление, непонятно. Некоторые думают, что лазер негативно повлияет на сетчатку и в будущем во время родов из-за сильной нагрузки на организм она может отслоиться. На самом деле, если есть такой риск, то перед появлением младенца, наоборот, есть возможность укрепить ее с помощью лазерной коагуляции.

Поэтому до беременности смело делайте коррекцию зрения – лазер, как говорилось в самом начале, не затрагивает глубокие слои глаза. А вот в период беременности и лактации эту процедуру не проводят, потому что у женщины меняется гормональный фон и могут возникать нюансы с заживлением роговицы после коррекции.

Миф 7: Это очень болезненная процедура

Юлия Лейченко "Современная медицина направлена на обезболивание любых вмешательств. Надо забыть о советских подходах: уколы, когда была альтернатива таблеткам, гастроскопию или удаление миндалин без анестезии. Конечно, что лазерная коррекция зрения делается под действием капель-анестетиков."

Поэтому максимум, что вы будете чувствовать, – это определенный дискомфорт. После самой операции несколько часов будет сохраняться ощущение песка в глазах или жжение, а на следующий день уже возвращается функциональное зрение и вы можете выполнять привычные дела. В течение определенного врачом времени капаются капли – антибактериальные или противовоспалительные, а также увлажняющие (для комфортной реабилитации).

Миф 8: Коррекция гарантирует 100-процентное зрение

Не надо относиться к лазерной коррекции как к чуду. На результат влияют особенности строения глаза и степень миопии или дальнозоркости. Для точного прогноза, каким будет зрение после операции, делается тщательная диагностика. Так, если до коррекции вы носили очки или линзы и видели 8-ю строку в таблице, то и после коррекции будет та же ситуация – это комфортное, привычное для вас зрение. А иногда параметры глаза позволяют улучшить зрение на 120, а то и на 150%!

Миф 9: Непрогнозируемый результат после операции

Из предыдущего пункта следует, что это невозможно. Офтальмологические клиники с высокой репутацией очень тщательно подходят к диагностике пациента перед лазерным вмешательством. Делается обследование на компьютеризированном оборудовании, чтобы узнать параметры зрительной системы, выявить причины плохого зрения, вероятные угрозы и противопоказания к такой коррекции, спрогнозировать ее результаты. Для точной диагностики пациент должен за неделю отказаться от ношения линз.

Если есть необходимость, врач назначает сначала процедуры, направленные на укрепление роговицы и прекращение прогрессирования миопии.

Миф 10: Длительный период восстановления и много ограничений после операции

На самом деле уже на следующий день вы будете читать и пользоваться гаджетами, как и раньше. Да, есть определенные ограничения, но их немного. Не спите первые сутки на животе, в течение 2 дней следите, чтобы в глаза не попала грязь или химические жидкости, не загорайте и не ходите в бассейны и сауны, не наносите косметику и не делайте силовые физические упражнения в течение 2 недель. А еще не употребляйте алкоголь – 14 дней можно и потерпеть.

Надеемся, эксперт избавил вас от ложных представлений и мифов о самой прогрессивной сейчас методике улучшения зрения. Главное, выбрать клинику с большим опытом применения лазерных технологий и инновационной аппаратурой, чтобы быть уверенными в результатах процедуры.