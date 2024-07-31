Кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог одесского медицинского центра "Эксимер" Инна Русева рассказала 24 Каналу, как ожирение влияет на состояние глаз. На что надо обратить внимание и почему избыточный вес может ухудшать зрение.

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Когда надо обращать внимание на килограммы

Общим показателем нормы веса является индекс массы тела, который рассчитывается соотношением веса и роста. Он должен колебаться в пределах от 18,5 до 24,9. Это не является точной величиной для врача, ведь не учитывает пол, расу и мышечную составляющую (а вы же знаете, что мышцы тяжелее жира). Однако превышение ИМТ сигнализирует нам, что надо обратить внимание на лишние килограммы. В интернете есть множество калькуляторов, которые помогают оценить приблизительную степень ожирения: погрешность обычно составляет плюс-минус 10%.

Инна Русева "Более информативным критерием является процент висцерального жира в теле. На самом деле он должен быть у каждого из нас, потому что выполняет полезную защитную функцию, обволакивая внутренние органы. Но если объем талии у женщины больше 88 см, а у мужчины – 94 см, то висцерального жира много."

Избыточный висцеральный жир опасен для здоровья и может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, инсулинорезистентность и сахарный диабет II типа, изменения гормонального фона, онкологические заболевания и тому подобное.

Так почему же ожирение опасно для зрения

Наши глаза имеют густую сетку кровеносных сосудов и капилляров. Поэтому проблемы с сосудами общего характера, например артериальная гипертензия, варикоз, ишемическая болезнь, сказываются на состоянии сетчатки. Так же как и метаболические расстройства, в частности дислипидемия, инсулинорезистентность или сахарный диабет.

Стенки сосудов теряют эластичность, повреждаются, могут появляться кровоизлияния, что, конечно, снижает качество зрения.

К тому же при ожирении организм часто страдает от нехватки ретинола (форма витамина А) и омега-3 жирных кислот, которые необходимы для здоровья глаз.

Заболевания глаз из-за ожирения

Можно назвать три основные офтальмологические болезни, на появление которых так или иначе влияет избыточный вес:

диабетическая ретинопатия;

макулодистрофия, в частности возрастная макулярная дистрофия;

катаракта.

Диабетическая ретинопатия, как уже понятно из названия, развивается у людей, страдающих сахарным диабетом. О причинах появления диабета рассказывать не будем, и одна из основных является именно избыточный вес. При этой патологии страдает сетчатка: на ней разрастаются новообразованные сосуды, которые не поставляют глаз питательными веществами. Эти сосуды очень ломкие, поэтому часто бывают кровоизлияния. Со временем фиброзная ткань деформируется и приводит к отслоению сетчатки.

Коварство диабетической ретинопатии в том, что изменения в глазу происходят незаметно для человека. Ну появились пятна перед глазами, мушки, иногда двоится изображение – да с кем не бывает? Больные списывают это на усталость, жару, недосыпание и часто обращаются к офтальмологу тогда, когда значительно ухудшается зрение.

А там уже и до слепоты недалеко. Так что, тем, кто имеет диабет или высокую степень ожирения, надо обязательно мониторить уровень сахара и холестерина и регулярно посещать профильного врача и окулиста.

Инна Русева "Возрастная макулярная дистрофия (дегенерация) является еще одним заболеванием, которое грозит потерей зрения. На ее развитие также влияет состояние сосудов, поэтому людям, страдающих артериальной гипертензией, атеросклероз или сахарный диабет, надо быть очень осмотрительными. "

При возрастной макулярной дегенерации в центральной области глаза откладываются холестериновые элементы, из-за чего теряется центральное зрение. В некоторых случаях разрастаются аномальные кровеносные сосуды.

Как и при диабетической ретинопатии, сначала болезнь себя никак не проявляет, разве что ухудшается цветовосприятие и снижается четкость картинки. Уже потом становится сложнее читать, что-то рассмотреть вечером, потому что падает острота зрения. Поэтому следите за состоянием сосудов, рационально питайтесь, бросайте курить и обязательно планово посещайте офтальмолога.

Катаракта часто развивается у пациентов пожилого возраста, но конечно, что не у всех. Причины ее возникновения до конца не выяснены, но пациенты, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарный диабет, чаще жалуются на ухудшение зрения вследствие помутнения хрусталика.

Вылечить медикаментозно катаракту невозможно – придется имплантировать искусственный хрусталик хирургическим путем. Итак, если замечаете снижение зрения, туман перед глазами, нечеткость изображения, не медлите с визитом к врачу.

Интересные офтальмологические факты, связанные с ожирением

Помимо ухудшения зрения, ожирение может влиять на состояние глаз и век. Так, изменения в липидном обмене, характерные при избыточном весе, приводят к нарушению работы мейбомиевых желез. Они расположены на краю век и отвечают за выработку жирового секрета, что защищает поверхность глаз от пересыхания. Когда эта функция нарушена, слеза не держится на глазу, и организм дает сигнал вырабатывать все новую и новую ее порцию. В результате человек страдает от слезотечения.

Инна Русева "Другой неприятный момент – отекание век. Могут возникать идиопатические лимфатические отеки или жировые вследствие патологического ожирения. Это не только портит внешний вид, но и добавляет дискомфорта. Но с этой проблемой успешно борется блефаропластика."

Однако чтобы повторно не пришлось делать операции, надо следить за весом. Лучший способ контролировать вес: придерживаться здоровой диеты и заниматься спортом, потому что, например, препараты от ожирения и диабета на основе семаглутида могут повышать риск ишемической нейропатии зрительного нерва. Это заболевание дает внезапное ухудшение остроты зрения, иногда даже приводит к слепоте. Таких выводы пришли ученые Гарвардского университета (2024).

Поэтому как предотвратить проблемы со зрением, когда талия значительно расплылась? Держите вес под контролем. Делайте скрининговые исследования состояния сосудов, обмена веществ и уровня инсулина. И обязательно регулярно посещайте терапевта и офтальмолога.