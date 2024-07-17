Что именно происходит с организмом, когда человек меняет место жительства, и на что нужно обратить внимание, чтобы удержать вес в норме, 24 Канал разбирался вместе с врачами-партнерами медицинского сервиса DOC.UA.

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Еще в 1937 году Хильда Брух, американский психиатр немецкого происхождения, когда исследовала пищевое поведение семей иммигрантов в Нью-Йорке, отмечала, что ожирение чаще встречается у детей из семей иммигрантов, чем у детей оседлых американцев.

Тогда этот феномен она связывала с поведением матерей. Те чрезмерным кормлением пытались компенсировать любовь, которую, как они считали, "не добавляли" детям, ведь были заняты проблемами адаптации в чужой стране.

Есть еще один фактор – ощущение контроля.

Потребление пищи – это одна из базовых физиологических потребностей, которую человек может контролировать. И этот минимальный контроль мог давать матерям ощущение безопасности,

– отмечает Татьяна Катонина, психолог и психотерапевт Центра диетологии, нутрициологии и психотерапии HealthyWay".

Почему во время стресса не хочется брокколи

Татьяна Катонина "Хуже всего в эмиграции – это потеря ощущения безопасности. С переездом человек теряет знакомые ритуалы и опоры. Меняются его бытовые привычки, которые раньше выполнялись "на автомате". То ли в чужой стране, то ли в другом городе у человека появляется новый статус и новая роль."

"Нет прежних социальных связей и репутации. Нет понимания, "что, где, с кем и как?". В этой ситуации может произойти так называемая "социальная смерть", когда человек оказывается вне жизни социума. В известной пирамиде Маслоу потребность в безопасности является следующей после базовых физиологических потребностей. Без нее человек не может развиваться и вряд ли сможет эффективно работать", – добавила врач.

Также в эмиграции человек может чувствовать вину за то, что родственники остались на родине или погибли на войне.

Вы можете чувствовать вину только за то, что выжили или за то, что, в отличие от других, можете оставаться эффективными дальше. Это становится причиной эмоционального угнетения, тревожности, потери доверия к окружению и не желания с ним общаться. Иногда стресс вызывает физическую боль в теле. А иногда влияет на пищевое поведение – отбивает желание есть или наоборот побуждает есть больше,

– объяснила психолог.

И действительно, во время стресса у многих повышается аппетит и хочется съесть чего-то вкусненького и это не брокколи, а, обычно, высококалорийный фастфуд или сладости. Психологи считают, что сладкое выступает "транквилизатором" для снятия беспокойства и тревоги.

Благодаря сахару повышается уровень гормона серотонина – природного антидепрессанта, который улучшает настроение, успокаивает, снимает тревожность. Иногда "заедают" сладким проблемы и те, кто испытывает недостаток внимания и заботы. Это связано с детством, когда любая проблема малыша решалась мамой и сладким материнским молоком.

Но эффект от употребления сахаросодержащих продуктов кратковременный. Облегчение проходит быстро, и человек возвращается к первоначальному состоянию и ожиданию "новой порции антидепрессанта". Чрезмерное же потребление сладостей приводит к набору лишнего веса, и это вызывает растерянность, злость и чувство вины. Возникает новый стресс, который мы снова "заедаем".

Татьяна Катонина "У нас была клиентка, которая вынужденно переехала за границу. Некоторое время она жила в лагере для переселенцев, где получала более-менее сбалансированное питание. Когда появилась возможность жить отдельно в собственном доме, клиентка столкнулась с "языковым барьером", она боялась делать заказы в кафе, ей трудно было покупать продукты."

"Без интеграции в социум у нее ухудшился сон, она постоянно чувствовала себя истощенной, раздраженной и уставшей. Со временем она начала "баловать" себя, покупая что-то сладенькое. Временно ей становилось легче, а потом возникало чувство вины за съеденные лишние калории, которые она снова заедала вредной или сладкой пищей. Развязать замкнутый цикл "стресс – переедание" удалось когда девушка вернулась в Украину и обратилась за помощью к психотерапевту и нутрициологу", – добавила врач.

Что происходит с пищеварением человека, когда он стрессует

Стресс влияет не только на эмоциональное состояние человека, он меняет его организм на биологическом уровне. Под влиянием сильных эмоций или физических нагрузок активизируется работа симпатической нервной системы, которая ускоряет работу сердца, повышает артериальное давление, стимулирует обмен веществ в клетках и тканях. Человек готов действовать: "бить, бежать, или замереть", – рассказала Марта Абражевич, диетолог-нутрициолог в клинике GastroLife.

А для оптимальной работы пищеварения нужно, чтобы активной была парасимпатическая нервная система. Она расширяет сосуды, снижает артериальное давление и активизирует процессы, связанные с восстановлением веществ в клетках и тканях.

Что происходит с кишечно-желудочным трактом (ЖКТ), когда человек стрессует:

в 4 раза уменьшается кровоток к органам;

кровь из области живота перемещается к конечностям;

в 20 тысяч раз уменьшается количество пищеварительных ферментов и ферментов, которые выполняют различные функции в нашем организме;

вырабатывается больше желудочной кислоты, страдает слизистая, появляется изжога;

ухудшается усвоение витаминов и минералов, поступающих из пищи;

появляется чувствительность к продуктам, может появиться аллергия;

нарушается перистальтика кишечника;

возрастает уровень холестерина в крови;

увеличивается вероятность возникновения синдрома раздраженного кишечника.

Все эти факторы влияют на усвоение пищи. Поскольку в организме возникает дефицит питательных веществ, витаминов и минералов, у человека появляется слабость, настроение угнетается, появляется желание съесть чего-то вкусненького, что позволит быстро получить "гормоны счастья" – дофамин и серотонин. Обычно, это "вкусненькое" – легкоусвояемые углеводы, которые приводят к ожирению.

Микробиом кишечника влияет на настроение

В кишечнике сосредоточено огромное количество нейронов и вспомогательных клеток. Ученые называют их "брюшным" или "вторым мозгом".

Марта Абражевич "Брюшной мозг состоит из ста миллионов нервных клеток. Нейрогастроэнтерологи описывают его, как чулок, охватывающий пищевод, желудок и кишечник. И этот "чулок" обменивается информацией, "общается" с мозгом иммунологическим, нервным и биохимическим путями."

Через связь с центральной нервной системой "брюшной мозг" влияет на наши эмоции и поведение. Таким образом, изменения в питании могут вызвать, как радость, подъем, так и угнетение, неврозы, тревогу. То есть нервная система ЖКТ влияет не только на переваривание пищи.

"Например, при системном воспалении в кишечнике человек становится нервно возбужденным, избегает общения, закрывается, – рассказала диетолог-нутрициолог Абражевич. – А когда внутри все хорошо, воспалительных процессов нет, микробиота кишечника в норме, у человека появляется желание общаться".

Ученые считают, что в кишечнике обитает более тысячи различных микроорганизмов – большинство из тех, что присутствуют в нашем теле. Они образуют микробиом кишечника. У каждого человека он индивидуален. Люди, которые находятся в состоянии постоянного стресса, обычно имеют менее разнообразный микробиом, что затрудняет усвоение продуктов.

Марта Абражевич "Когда человек надолго меняет место жительства и, соответственно, набор продуктов, которые потребляет на постоянной основе, у него меняется микробиом кишечника. Это может привести к психическим расстройствам, нарушению обмена веществ, повлиять на иммунную систему. Например, 90% клиентов после смены места жительства жалуются на запоры".

Как адаптировать пищеварительную систему к новым условиям

Новая еда, другой режим жизни, стресс приводят к нарушению работы кишечно-желудочного тракта. Чтобы этого избежать, нутрициолог-диетолог Марта Абражевич рекомендует в первые недели-месяцы питаться привычными для вашего ЖКТ простыми продуктами: крупяными кашами, рыбой, мясом, орехами, овощами, зеленью и фруктами.

Старайтесь формировать свою "тарелку" так, чтобы в ней трижды в день присутствовали сложные углеводы, такие как: пшеничная и овсяная крупы, гречка, бурый рис, чечевица, нут, киноа, макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб. Обязательно дополните углеводы порцией белков. Ведь все процессы в организме происходят с их помощью. Ферменты, наши иммунные клетки состоят из белка. И в довершение добавьте в рацион порцию растительных жиров (минимум 2-3 ст. ложки нерафинированного масла в день), а на десерт – фрукты.

После такой еды вы долго будете сыты, наполните свой организм всеми питательными элементами, а энергия в течение дня будет расходоваться равномерно. Не будет скачков глюкозы и инсулина, соответственно, шансы набрать вес уменьшаются в разы, как и тяга к сладостям.

Еду старайтесь выбирать по принципу "вкусно и полезно". Не забывайте двигаться и бывать на свежем воздухе.

Пейте достаточное количество воды. Жидкость нужна для всех пищеварительных соков. В день у здорового человека может выделяться около 2 литров желчи, которая состоит из воды, и от которой зависит переваривание жиров, перистальтика кишечника и вывод токсичных веществ из организма.

Как разорвать заколдованный круг "заедания стресса"

Перестать "заедать стресс" помогает осознание, что вы едите не из-за голода, – говорит психолог Татьяна Катонина. – Затем проанализируйте, что стало причиной вашего стресса и что с ним можно сделать. Обратитесь к психологу или психотерапевту, которые помогут вам в этом разобраться.

Понять, чем вызвано желание поесть вкусненького, голодом или стрессом, помогает техника "заземления" 5-4-3-2-1. Чтобы ее выполнить, нужно выйти на улицу и сделать пять упражнений:

Найдите и обратите внимание на 5 вещей, которые видите вокруг себя: автомобиль, дерево, столб, лавочка, кот и тому подобное. Найдите и обратите внимание на 4 предмета, которых можно коснуться: ствол дерева, стена дома, металлическая ограда, волосы, одежда, монета. Найдите и обратите внимание на 3 вещи, которые вы можете услышать: шум колес, музыка, пение птиц, крик детей. Найдите и обратите внимание на 2 аромата: духов, еды, цветов. Найдите и обратите внимание на 1 вещь, которую вы можете попробовать на вкус: вода, яблоко, леденец, кофе.

После этого спросите себя, действительно ли сейчас хотите есть, или выпитой воды или съеденного яблока было достаточно?

Осознание причины своих желаний и поведения является ключом к решению проблемы.

Автор: Светлана Рудева