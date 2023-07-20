Почему возникает боль в шее

Однако, чтобы возникло воспаление, кроме переохлаждения, на организм должны влиять другие факторы, например вирусы. При этом чаще миозит возникает из-за травмы, приема некоторых лекарств и аутоиммунных механизмов.

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Боль в шее появляется после травмы или воспаления любой из частей позвоночника, а также, когда растягиваются мышцы, связки и защемляется нерв.

Острая боль в шее обычно проходит в течение одной – двух недель, но в определенных ситуациях может вернуться, например после сидячей работы или интенсивных занятий спортом.

Как облегчить боль

Чтобы облегчить боль в шее, нужно:

использовать безрецептурные обезболивающие, например, ибупрофен или парацетамол;

приложить тепло или лед к участку, где болит шея. В первые 48-72 часа лучше использовать лед, а затем тепло, например, принять теплый душ, сделать теплый компресс или положить грелку на шею;

аккуратно помассировать болезненные участки;

спать на жестком матрасе с подушкой, поддерживающей шею. Можно приобрести специальную ортопедическую подушку.

Если это не помогает и симптомы не исчезают через неделю, есть онемение, покалывание и слабость в руке или проблемы с ходьбой – обратиться к неврологу.