Это заболевание обычно вызвано грибком Candida или бактериями Staphylococcus aureus, часто встречающимися в полости рта. Чтобы размножиться, им нужно влажное теплое место, например уголки рта, где накапливается слюна, если постоянно облизывать губы.

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К заедам может также вызвать нехватку витаминов группы B в организме.

Симптомы заедов

потрескавшиеся уголки рта, покраснения, корочки;

болезненные ощущения при попытке широко открыть рот;

кровотечения из утро.

У кого чаще всего возникают заеды

Повышен риск возникновения заедов у людей, которые:

носят брекеты, протезы и любые другие конструкции. Посторонние предметы во рту провоцируют повышенное слюноотделение;

имеют хронические проблемы с кишечником;

имеют низкий уровень железа, витамина В12 или фолиевой кислоты;

часто облизывают губы;

болеют анемией, диабетом 2 типа, ВИЧ, различными видами рака. Эти заболевания связаны с частыми грибковыми инфекциями.

При появлении заеда врач может назначить анализ крови, чтобы убедиться, что у вас нет проблем с микроэлементами или уровнем глюкозы. Иногда нужно сдать мазок с пораженного места.

Как лечить заеды

На уголки рта полезно наносить увлажняющие и защитные средства, чтобы предотвратить появление трещин. Заеды обычно проходят сами через несколько дней, но организму можно помочь. Трещины лечатся специальными ополаскивателями, влияющими на кандидозную инфекцию.

Также врач может назначить антибактериальный крем с клотримазолом, миконазолом или флуконазолом в таблетках. Если дело в брекетах или протезах – необходимо рассказать о проблеме своему стоматологу, он даст рекомендации по конкретному случаю.

Если причина в дефиците витамина В, помогает прием добавок и включение в рацион гречихи, жирной рыбы, зелени.

Чтобы избежать заедов, нужно тщательнее следить за гигиеной полостью рта, носить протезы и ретейнеры, которые хорошо сидят и не мешают, питаться сбалансированно и следить за самочувствием, если у вас есть какие-то хронические заболевания.