Чому виникає біль в шиї

Проте, щоб виникло запалення крім переохолодження, на організм мають впливати інші чинники, наприклад віруси. При цьому частіше міозит виникає через травму, прийом деяких ліків і аутоімунних механізмів.

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Біль у шиї з'являється після травми або запалення будь-якої з частин хребта, а також коли розтягуються м'язи, зв'язки та защемляється нерв.

Гострий біль у шиї зазвичай проходить протягом одного – двох тижнів, але у певних ситуаціях може повернутися, наприклад, після сидячої роботи або інтенсивних занять спортом.

Як полегшити біль

Щоб полегшити біль у шиї, потрібно:

використовувати безрецептурні знеболювальні, наприклад, ібупрофен або парацетамол;

прикласти тепло чи кригу до ділянки, де болить шия. У перші 48 – 72 години краще використовувати лід, а потім тепло, наприклад, прийняти теплий душ, зробити теплий компрес або покласти грілку на шию;

акуратно помасажувати болючі ділянки;

спати на жорсткому матраці з подушкою, що підтримує шию. Можна придбати спеціальну ортопедичну подушку.

Якщо це не допомагає і симптоми не зникають через тиждень, є оніміння, поколювання та слабкість у руці чи проблеми з ходьбою – треба звернутися до невролога.