Розуміння асексуальності
Останнім часом погляди вчених та суспільства змінилися: асексуальність скоріше вважається окремою сексуальною орієнтацією та частиною особистості, ніж хворобою, яку необхідно лікувати.
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Існує безліч незгодних із таким розумінням асексуальності. Вони впевнені, що відсутність бажання сексу в асексуалів лише тимчасове і пов'язана з тим, що ті просто ще не знайшли людину, що підходить.
Однак дослідження показало, що низький сексуальний потяг у піддослідних стабільно зберігався протягом року. Можливо, асексуальність – це все ж таки орієнтація, а не "фаза".
Виходячи із сучасного підходу до визначення сексуальних дисфункцій, асексуальність також не можна вважати патологією, тому що відсутність статевого потягу не турбує самих асексуалів.
У яких випадках варто звернутися до лікаря
- Якщо низьке лібідо саме по собі відчувається як проблема та знижує якість життя. Можливо, це гіпоактивний розлад сексуального потягу, але точний діагноз може поставити лише фахівець.
- Якщо займатися сексом не хочеться після будь-якої психотравмуючої події чи хвороби.
- Якщо потяг до сексу різко зменшився після призначення певних ліків, наприклад, гормональних контрацептивів або антидепресантів. Лікар намагатиметься підібрати більш відповідні аналоги або іншим чином скоригувати лікування.