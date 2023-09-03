Понимание асексуальности
В последнее время взгляды ученых и общества изменились: асексуальность скорее считается отдельной сексуальной ориентацией и частью личности, чем болезнью, которую необходимо лечить.
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Существует множество несогласных с пониманием асексуальности. Они уверены, что отсутствие желания секса у асексуалов лишь временное и связано с тем, что те просто еще не нашли подходящего человека.
Однако исследование показало, что низкое сексуальное влечение у испытуемых стабильно сохранялось в течение года. Возможно, асексуальность – это все же ориентация, а не "фаза".
Исходя из современного подхода к определению сексуальных дисфункций, асексуальность также нельзя считать патологией, потому что отсутствие полового влечения не беспокоит самих асексуалов.
В каких случаях следует обратиться к врачу
- Если низкое либидо само по себе ощущается как проблема и снижает качество жизни. Возможно, это гипоактивное расстройство сексуального влечения, но точный диагноз может поставить только специалист.
- Если заниматься сексом не хочется после какого-либо психотравмирующего события или болезни.
- Если тяга к сексу резко уменьшилась после назначения определенных лекарств, например гормональных контрацептивов или антидепрессантов. Врач будет пытаться подобрать более подходящие аналоги или иным образом скорректировать лечение.