Отсутствие секса наносит вред организму – эта идея широко распространена в обществе. Отсюда появляются советы типа "найти мужика" при раздражительности или страхе спермотоксикоза у парня.

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Какие существуют исследования

С некоторыми оговорками мы можем опираться на работы, посвященные изучению здоровья священников, монахов и монахинь, то есть людей, чья жизнь неразрывно связана с отказом от секса по религиозным причинам.

Так, например, было обнаружено, что повышенное артериальное давление и нарушение липидного обмена у тибетских монахов встречаются не чаще, а наоборот – реже по сравнению с другими местными жителями. Конечно, нельзя утверждать, что именно содержание приводит к такому результату — скорее всего, дело в аскетическом образе жизни в целом.

Спермотоксикоз у мужчин

Имеют ли смысл опасения по поводу спермотоксикоза? Такого диагноза в медицинской науке нет. Возбуждение без "разрядки" не приведет к отравлению организма спермой, так как ни один из ее компонентов не токсичен. Бояться чрезмерного накопления спермы тоже не стоит: неиспользованные сперматозоиды периодически утилизируются.

Истерия у женщин

Женская раздражительность и капризность часто приписываются долгому отсутствию сексуальной жизни. Многие даже упоминают, что столетиями раньше врачи использовали вибраторы для лечения истерии. Это не так — не существует ни одного исторического доказательства этого факта, который получил широкое распространение благодаря книге Рэйчел Мейнс "Технология оргазма".