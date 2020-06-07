Під час доклінічних досліджень вчені виявили, що інгібітори БТК можуть вберегти від анафілактичного шоку. Відтак, препарат може бути використаний для профілактики цього небезпечного стану.

У випадку схвалення препарату, ліки можна буде приймати заздалегідь, аби уникнути сильної алергічної реакції організму на їжу, препарати, укуси комах та інші алергени. Дослідження інгібіторів БТК опубліковане у журналі Clinical Investigation.

До теми Що таке анафілактичний шок: симптоми та перша допомога

Науковці з Північно-Західного університету вирішили знайти спосіб запобігати такому небезпечному стану, як анафілактичний шок. Винайдення такого препарату могло б убезпечити людей з алергією під час проходження необхідного курсу лікарської терапії та навіть надати змогу посмакувати "забороненими" продуктами.

Анафілактичний шок – що це? Алергічна реакція, яка може проявитися від декількох хвилин до годин після зустрічі з алергеном. Це небезпечний для життя стан, який можна нейтралізувати лише введенням внутрішньом'язової ін'єкції адреналіну.

Під час доклінічного дослідження вчені протестували інгібітори БТК, які спрямовані на блокування ферменту BTK. Блокування БТК запобігає вивільнення гістаміну та інших алергічних медіаторів.

Загалом вчені протестували три різних інгібітори БТК і одну пероральну форму лікарського засобу. Під час тестувань на культурах огрядних клітин людини та моделях мишей, препарати знижували рівень алергічної реакції та анафілаксії або запобігали їм взагалі.

Отримані результати відкривають можливості для майбутніх клінічних досліджень пероральної форми ліків для людей з метою профілактики анафілаксії,

– заявив старший автор дослідження Брюс Бохнер.

Вчені планують протестувати ці препарати й на справжніх пацієнтах. Після шкірного тесту на чутливість до алергену та прийому інгібіторів БТК, алергікам запропонують певний продукт або ліки для того, аби оцінити ступінь реакції організму.