Во время доклинических исследований ученые обнаружили, что ингибиторы БТК могут уберечь от анафилактического шока. Следовательно, препарат может быть использован для профилактики этого опасного состояния.

В случае одобрения препарата, лекарство можно будет принимать заранее, чтобы избежать сильной аллергической реакции организма на пищу, препараты, укусы насекомых и другие аллергены. Исследование ингибиторов БТК опубликовано в журнале Clinical Investigation.

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Ученые из Северо-Западного университета решили найти способ предотвращать такое опасное состояние, как анафилактический шок. Изобретение такого препарата могло бы обезопасить людей с аллергией во время прохождения необходимого курса лекарственной терапии и даже предоставить возможность полакомиться "запретными" продуктами.

Анафилактический шок – что это? Аллергическая реакция, которая может проявиться от нескольких минут до часов после встречи с аллергеном. Это опасное для жизни состояние, которое можно нейтрализовать только введением внутримышечной инъекции адреналина.

Во время доклинического исследования ученые протестировали ингибиторы БТК, которые направлены на блокирование фермента BTK. Блокировка БТК предотвращает высвобождение гистамина и других аллергических медиаторов.

В целом ученые протестировали три различных ингибитора БТК и одну пероральную форму лекарственного средства. Во время тестирований на культурах тучных клеток человека и моделях мышей, препараты снижали уровень аллергической реакции и анафилаксии или предотвращали их вообще.

Полученные результаты открывают возможности для будущих клинических исследований пероральной формы лекарств для людей с целью профилактики анафилаксии,

– заявил старший автор исследования Брюс Бохнер.

Ученые планируют протестировать эти препараты и на настоящих пациентах. После кожного теста на чувствительность к аллергену и приема ингибиторов БТК, аллергикам предложат определенный продукт или лекарство для того, чтобы оценить степень реакции организма.