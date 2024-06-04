Попередні дані досліджень вказують, що до 2040 року кількість чоловіків із діагнозом "рак простати" у світовому масштабі може подвоїтися (з 1,4 мільйона у 2020 році до 2,9 мільйона), а річна смертність від цього захворювання може зрости на 85%. Своєчасне виявлення раку простати значно підвищує ймовірність успішного лікування.

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Нове дослідження раку

Фахівці з Дослідницького інституту раку в Лондоні та Королівського госпіталю Марсдена презентували доступний та ефективний метод діагностики, який може виявляти схильність до захворювання та сприяти порятунку життів.

В рамках дослідження "Barcode 1" вчені використали зразки слини 6142 європейців віком від 55 до 69 років для розрахунку полігенних індексів ризику (PRS). Було встановлено, що цей віковий діапазон найбільш схильний до розвитку раку простати. PRS-бали ґрунтувалися на 130 генетичних варіаціях, які корелюють із цим захворюванням.

Ефективність нового тесту на рак простати

Чоловіки, які мали найвищі ризикові бали, були запрошені для додаткового обстеження. Вчені виявили, що новий тест на основі слини давав менше хибнопозитивних результатів і виявляв більшу кількість агресивних форм раку порівняно з традиційним аналізом крові на простат-специфічний антиген (PSA).

Після проведення МРТ та біопсії простати у 187 чоловіків (40% від загальної кількості пацієнтів з підвищеним ризиком) було діагностовано рак простати.

Виявилось, що тест на простат-специфічний антиген (PSA) часто дає неточні результати і вказує на підвищений ризик лише у трьох із чотирьох випадків. Новий метод може суттєво покращити точність діагностики. Проте, для впевненіших висновків потрібні додаткові дослідження.

Науковці планують провести велике дослідження, яке включатиме порівняння тесту на основі слини, тесту крові та МРТ, а також різних комбінацій цих методів, з метою визначення найбільш точного способу виявлення раку простати.