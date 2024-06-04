Предварительные данные исследований указывают, что к 2040 году количество мужчин с диагнозом "рак простаты" в мировом масштабе может удвоиться (с 1,4 миллиона в 2020 году до 2,9 миллиона), а годовая смертность от этого заболевания может вырасти на 85%. Своевременное выявление рака простаты значительно повышает вероятность успешного лечения.

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Новое исследование рака

Специалисты из Исследовательского института рака в Лондоне и Королевского госпиталя Марсдена представили доступный и эффективный метод диагностики, который может выявлять склонность к заболеванию и способствовать спасению жизней.

В рамках исследования "Barcode 1" ученые использовали образцы слюны 6142 европейцев в возрасте от 55 до 69 лет для расчета полигенных индексов риска (PRS). Было установлено, что этот возрастной диапазон наиболее подвержен развитию рака простаты. PRS-баллы основывались на 130 генетических вариациях, которые коррелируют с этим заболеванием.

Эффективность нового теста на рак простаты

Мужчины, которые имели самые высокие рисковые баллы, были приглашены для дополнительного обследования. Ученые обнаружили, что новый тест на основе слюны давал меньше ложноположительных результатов и выявлял большее количество агрессивных форм рака по сравнению с традиционным анализом крови на простат-специфический антиген (PSA).

После проведения МРТ и биопсии простаты у 187 мужчин (40% от общего количества пациентов с повышенным риском) был диагностирован рак простаты.

Оказалось, что тест на простат-специфический антиген (PSA) часто дает неточные результаты и указывает на повышенный риск только в трех из четырех случаев. Новый метод может существенно улучшить точность диагностики. Однако, для более уверенных выводов нужны дополнительные исследования.

Ученые планируют провести большое исследование, которое будет включать сравнение теста на основе слюны, теста крови и МРТ, а также различных комбинаций этих методов, с целью определения наиболее точного способа выявления рака простаты.