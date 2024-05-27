Популярність татуювань

Перші татуювання зʼявились близько 4000 – 7000 років до нашої ери. Вони стали популярними на Заході наприкінці XIX століття завдяки морякам та мандрівникам, які познайомились із різними культурами. Після 1960 років татуювання стали популярними серед молоді, коли їх почали робити хіпі, рок-зірки та їхні фанати.

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В останні декади татуювання стали ще популярнішими. Згідно з європейськими дослідженнями, у Німеччині 20% населення мають татуювання, в Італії – 48%, у США – 30% (за деякими даними – 46%). Оскільки більшість людей роблять своє перше татуювання в молодому віці, дослідники впевнені, що вплив деяких хімічних компонентів чорнила зберігається протягом майже всього життя.

Чорнила, необхідні для створення татуювання, – суміш органічних та неорганічних кольорових пігментів, попередників та побічних продуктів синтезу пігментів, а також добавок. Кольорові можуть містити первинні ароматичні аміни (ПАА, органічні сполуки), чорні – поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАУ, теж органічні), але в чорнилі всіх кольорів присутні метали: наприклад, миш'як, хром, кобальт, свинець і нікель.

За даними Міжнародного агентства з вивчення раку, велика кількість хімічних речовин, що зустрічаються у фарбах для тату, класифікуються як канцерогенні.

Нове дослідження татуювань

У своєму дослідженні шведські фахівці підтвердили зв'язок між наявністю татуювань та розвитком злоякісної лімфоми, а також її підтипів. Спочатку задум був викликаний тим фактом, що спостерігається збільшення кількості пацієнтів з такими типами онкологічної патології по всьому світу, що в багатьох випадках залишається незрозумілим.

Використовуючи статистичну модель під назвою "логістична регресія", дослідники визначили кореляцію між наявністю татуювань та різними підтипами лімфоми, включаючи лімфому Ходжкіна, фолікулярну лімфому та дифузну великоклітинну В-клітинну лімфому. Була врахована тривалість впливу чорнила (від нуля до двох років, від трьох до десяти, або понад 11) та фактори способу життя, зокрема небезпечна робота та приймання імунодепресантів.

Татуювання підвищують ризик раку

У ході дослідження було виявлено, що учасники з татуюваннями мали вищий ризик злоякісної лімфоми, ніж учасники без татуювань, – у 1,21 раза. Скоригована оцінка становила 1,18. Імовірність розвитку лімфоми була найвищою, якщо після першого татуювання проходило менш як два роки (1,81).

Вона знижувалась протягом трьох-десяти років, але, знову зростала у людей, які зробили перше тату більш ніж за 11 років до встановлення діагнозу. Ризик, пов'язаний з впливом татуювання, був найвищим для дифузної великоклітинної В-клітинної (1,30) та фолікулярної лімфоми (1,29).

Однак на ризик не впливали колір пігменту та загальна площа татуйованої поверхні тіла. Навпаки, він виявився найвищим у людей з тату, які за розміром були меншими за долоню. В одному з аналізів наявність тільки чорних/сірих малюнків на шкірі дозволило передбачити вищу ймовірність онкопатології – в 1,32 раза порівняно з показником 1,11 для чорних та кольорових тату (одночасно).

На цій підставі дослідники підкреслюють, що необхідні додаткові дослідження для встановлення причинно-наслідкового зв'язку між татуюванням та лімфомою.