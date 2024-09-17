Хлопчику лікували зуби під наркозом із застосуванням інтубації трахеї. Після процедури мама помітила, що у дитини з'явилися біль у горлі та сильний набряк обличчя й шиї. Також ускладнилося дихання.

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Родина негайно звернулася до місцевої лікарні, де хлопчику провели рентген та КТ. Обстеження показали небезпечне накопичення повітря в середостінні та під шкірою.

Медики виявили, що цілісність дихальних шляхів дитини – порушено. Луку терміново доправили до Києва – в Охматдит.



Луку негайно напривили у столичну лікарню / Фото "Охматдиту"

Розрив трахеї

У Києві медики встановили, що розмір розриву задньої стінки трахеї був 2,5 – 3 сантиметри. Не відклаючи операції, дитину прооперували того ж дня.

Під час втручання хірурги використовували бронхоскопію для контролю якості швів та забезпечення надійності з'єднань. Їм вдалося відновити цілісність трахеї.



Маленького Луку вчасно врятували / Фото "Охматдиту"



Хлопчик наразі добре почувається / Фото "Охматдиту"

Через 48 годин після втручання Луку перевели на самостійне дихання, а на 3 день – з реанімації у звичайне відділення. Через 11 днів хлопчика виписали додому.

Наразі стан луки задовільний, він грається з друзями та продовжує відвідувати дитячий садок.