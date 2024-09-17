Мальчику лечили зубы под наркозом с применением интубации трахеи. После процедуры мама заметила, что у ребенка появились боль в горле и сильный отек лица и шеи. Также усложнилось дыхание.

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Семья немедленно обратилась в местную больницу, где мальчику провели рентген и КТ. Обследование показали опасное накопление воздуха в средостении и под кожей.

Медики обнаружили, что целостность дыхательных путей ребенка – нарушена. Луку срочно доставили в Киев – в Охматдет.



Луку немедленно направили в столичную больницу / Фото "Охматдета"

Разрыв трахеи

В Киеве медики установили, что размер разрыва задней стенки трахеи был 2,5 – 3 сантиметра. Не откладывая операции, ребенка прооперировали в тот же день.

Во время вмешательства хирурги использовали бронхоскопию для контроля качества швов и обеспечения надежности соединений. Им удалось восстановить целостность трахеи.



Маленького Луку вовремя спасли / Фото "Охматдета"



Мальчик сейчас хорошо себя чувствует / Фото "Охматдета"

Через 48 часов после вмешательства Луку перевели на самостоятельное дыхание, а на 3 день – из реанимации в обычное отделение. Через 11 дней мальчика выписали домой.

Сейчас состояние Луки удовлетворительное, он играет с друзьями и продолжает посещать детский сад.