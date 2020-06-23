Після введення вакцини першим добровольцям в Москві у них спостерігається головний біль і підвищення температури.

Про це повідомила пресслужба одного з місцевих ВНЗ, передає "Інтерфакс".

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Перший етап вивчення ефективності та безпечності вакцини проти коронавірусу стартував в Сеченівському університеті 18 червня. У цей день щеплення зробили першим 18 добровольцям.

Вони повідомили, що в перші години деякі з них відчули головний біль, також у них піднялася температура.

У перші години у деяких з них спостерігалися мінімальні поствакцинальні реакції – незначне підвищення температури, головний біль і т.п., які зникли протягом доби,

– йдеться в повідомлені.

В університеті відзначили, що така реакція інколи трапляється і "характерною для інших видів ін'єкцій". До теперішнього моменту всі учасники експерименту відчувають себе добре.

Яку вакцину вважають найперспективнішою

Найперспективнішою вважать вакцину компанії АstraZeneca, яку розробили спільно з Оксфордським університетом.

Італія, Німеччина, Франція і Нідерланди вже підписали контракт з компанією на постачання 400 мільйон доз вакцин. Нині продовжується клінічні випробування на добровольцях.

Всьо у світі розроблять близько 200 вакцин проти коронавірусу.