Российская вакцина от коронавируса: у добровольцев проявились побочные реакции
После введения вакцины первым добровольцам в Москве у них наблюдается головная боль и повышение температуры.
Об этом сообщила пресс-служба одного из местных вузов, передает "Интерфакс".
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Первый этап изучения эффективности и безопасности вакцины против коронавируса стартовал в Сеченовском университете 18 июня. В этот день прививки сделали первым 18 добровольцам.
Они сообщили, что в первые часы некоторые из них почувствовали головную боль, также в них поднялась температура.
В первые часы в некоторых из них наблюдались минимальные поствакцинальные реакции – незначительное повышение температуры, головная боль и т.п., которые исчезли в течение суток,
– говорится в сообщении.
В университете отметили, что такая реакция иногда случается и "является характерной для других видов инъекций". В настоящий момент все участники эксперимента чувствуют себя хорошо.
Какую вакцину считают самой перспективной
Перспективной вважать вакцину компании АstraZeneca, которую разработали совместно с Оксфордским университетом.
Италия, Германия, Франция и Нидерланды уже подписали контракт с компанией на поставку 400 миллион доз вакцин. Сейчас продолжается клинические испытания на добровольцах.
Всего в мире разработают около 200 вакцин против коронавируса.