В Росії пацієнтки пансіонату заявили про примусову стерилізацію. Жінок з інвалідністю, з дитбудинків змушували пройти таку процедуру "тому що в пансіонаті не можна було тримати дітей". Обласний уряд оголосив перевірку пансіонату.

Таким чином постраждали понад десять жінок, одна з них пізніше померла, повідомив телеграм-канал Baza, який власне і поширив відео з розповіддю однієї з пацієнток Уктусского пансіонату в Єкатеринбурзі, якій зробили примусову стерилізацію.

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Жінка розповіла, що тим, хто відмовлявся від операції, лікарі погрожували, казали, що відправлять в психоневрологічний інтернат. У відео також показали докази – довідку про проведену операцію.

От я хотіла б завести сім'ю і родити дитину, але я не зможу народити. Бо до мене підійшла лікарка і сказала "Люся, буде операція",

– розповіла жінка.

Розслідування, ймовірно, затягнуть

Міністерство соціальної політики Свердловської області заявили, що почали перевірку Уктусского пансіонату в Єкатеринбурзі для літніх і людей з інвалідністю за фактом повідомлення про "порушення прав жінок, які там проживають".

До цього часу скарг від мешканців установи про подібне не надходило та додали, що довідка, яка була продемонстрована у відеозаписі, датована 2008-му роком. Для встановлення всіх обставин події в той період може знадобитися додатковий час.