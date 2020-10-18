В России пациентки пансионата заявили о принудительной стерилизации. Женщин с инвалидностью, из детдомов заставляли пройти такую процедуру "потому что в пансионате нельзя было держать детей". Областное правительство объявило проверку пансионата.

Таким образом пострадали более десяти женщин, одна из них позже скончалась, сообщил телеграм-канал Baza, который собственно и распространил видео с рассказом одной из пациенток Уктусского пансионата в Екатеринбурге, которой сделали принудительную стерилизацию.

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Женщина рассказала, что тем, кто отказывался от операции, врачи угрожали отправкой в ​​психоневрологический интернат. В видео также показали доказательства – справку о проведенной операции.

Вот я хотела бы завести семью и родить ребенка, но я не смогу родить. Потому что ко мне подошла врач и сказала "Люся, будет операция",

– рассказала женщина.

Расследование, вероятно, затянут

Министерство социальной политики Свердловской области заявило, что начало проверку Уктусского пансионата в Екатеринбурге для пожилых и людей с инвалидностью по факту сообщения о "нарушении прав женщин, которые там проживают".

До этого времени жалоб от жителей учреждения о подобном не поступало и добавили, что справка, которая была продемонстрирована в видеозаписи, датирована 2008-м годом. Для установления всех обстоятельств происшествия в тот период может понадобиться дополнительное время.