В Уфі чоловіка помилково визнали вагітним і відправили до гінеколога на консультацію. Керівництво лікарні вже провело службове розслідування. Чоловік – не вагітний, кажуть – сталася помилка.

Про це розповів сам чоловік, якого помилково визнали вагітним, пише Башинформ.

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Я вагітний, ще й консультація гінеколога потрібна. Як це назвати, неуважність, недбалість?

– написав чоловік на своїй сторінці в соцмережі.

Тим часом у пресслужба республіканського МОЗ визнала помилку після того, як керівництво лікарні провело службове розслідування.



Чоловіка випадково визнали вагітним / Фото Башинформ

При оформленні документів сталася технічна помилка. Всі причетні встановлені, з ними провели роботу щодо того, аби подібні випадки більше не були недопущені,

– йдеться в повідомленні Міністерства.

До слова, уже кілька десятиліть біомедики шукають способи, які дозволять чоловіку виносити й народити дитину без зміни статі, але поки це неможливо.