В Уфе мужчину признали беременным и отправили к гинекологу на консультацию. Руководство больницы уже провело служебное расследование. Мужчина – не беременный, говорят – произошла ошибка.

Об этом рассказал сам мужчина, которого ошибочно признали беременным, пишет Башинформ.

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Я беременный, еще и консультация гинеколога нужна. Как это назвать, невнимательность, халатность?

– написал человек на своей странице в соцсети.

Между тем в пресс-службе республиканского Минздрава признала ошибку после того, как руководство больницы провело служебное расследование.



Мужчину случайно признали беременным / Фото Башинформ

При оформлении документов произошла техническая ошибка. Все причастные установлены, с ними провели работу по тому, чтобы подобные случаи больше не были допущены,

– говорится в сообщении министерства.

К слову, уже несколько десятилетий биомедики ищут способы, которые позволят мужчине выносить и родить ребенка без изменения пола, но пока это невозможно.