Після промови Володимира Зеленського у Верховній Раді пропагандисти процитували спікера російського парламенту Володіна: мовляв, президент пропонує громадянам України "терпіти біль, стрес та травми" шляхом легалізації марихуани, "вбиваючи останній цвях у кришку гробу української державності".

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Що сказав Володимир Зеленський

28 червня, у День Конституції, президент Володимир Зеленський понад годину виступав у Верховній Раді. З-поміж іншого президент говорив і про потребу розвивати сферу реабілітаційної допомоги в Україні. Одним із кроків є легалізація ліків на основі канабісу.

Всі найкращі світові практики, найбільш ефективні політики, всі рішення, якими б складними чи незвичними вони б не здавались для нас, мають бути застосовані в Україні, щоб українцям та українкам не довелось терпіти біль, стрес та травми війни. Зокрема, ми маємо нарешті чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу, відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво,

– сказав президент.

Тобто Зеленський не пропонує населенню "терпіти", а навпаки, говорить про покращення реабілітаційної сфери в Україні: відкриття центрів, реабілітаційних відділень, підготовку фахівців. Легалізація ліків на основі канабісу є лише одним із кроків до покращення умов реабілітації для військових та постраждалих від війни.

Для чого потрібен медичний канабіс

Шляхом до легалізації медичного канабісу є прийняття Верховною Радою законопроєкту №7457, поданого ще у червні 2022 року. Політик Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі повідомив, що законопроєкт мають винести до розгляду на найближчому пленарному засіданні. За його словами, впевненої підтримки законопроєкту поки немає.

Відзначимо, що йдеться саме про ліки на основі медичного канабісу. Медичний канабіс містить канабідіол, який не має вираженої психоактивної дії, тому він не придатний для рекреаційного вживання. Такі ліки є альтернативою лікам на основі інших наркотичних речовин, наприклад, морфіну та опію, – котрі застосовуються в Україні. Вони підлягатимуть такому ж контролю: віддаватимуться лише за рецептом, умови їхнього застосування та дозування визначатимуться за клінічними протоколами, розробленими з урахуванням світових практик. Про це в ефірі телемарафону розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За підрахунками голови Комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, наразі йдеться про 5 – 7 мільйонів людей, що потребують лікування із застосуванням медичного канабісу. До війни озвучувались цифри у 2 – 3 мільйони осіб. Крім того, за даними міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, через війну психологічної підтримки потребуватимуть близько 15 мільйонів людей, з них 3 – 4 мільйони потребуватимуть медикаментозного лікування. Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я України, медичний канабіс полегшує перебіг понад 50 патологічних станів, зокрема:

посттравматичних стресових розладів, зокрема отриманих внаслідок воєнних дій;

неврологічних захворювань (хвороби Альцгеймера, хвороби Гантінгтона і синдрому Туретта);

захворювань травного тракту;

хронічного болю невропатичного походження;

комплексу симптомів у онкохворих (паліативна допомога для полегшення болю, розладів харчування, налагодження сну).

Від початку повномасштабного вторгнення йде робота над збільшенням кількості лікувальних закладів, де можна пройти реабілітацію, застосувати сучасні іноземні практики. Нині реабілітація проходить не лише в окремих центрах, але й безпосередньо у великих шпиталях.

Більше уваги приділяється психологічній реабілітації. Міністерство у справах ветеранів України напряму контрактує лікарні, що забезпечують психологічну реабілітацію військовослужбовців. Контракт із міністерством укладають лікарні, в яких є мультидисциплінарна команда у складі лікар-психіатр, психоневролог і два психологи. За друге півріччя 2022 року (останні доступні дані на момент публікації) надано понад 7 тисяч послуг психологічної реабілітації.

Дисклеймер: Цей інформаційний матеріал підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданої від імені народу Сполучених Штатів Америки. Відповідальність за зміст цього інформаційного матеріалу, який необов'язково відображає погляди USAID, Уряду Сполучених Штатів Америки, несе виключно компанія ТОВ "Делойт Консалтинг» в рамках контракту №72012118C00001.

Авторка: Аліна Тропиніна