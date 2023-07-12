У РНБО зазначили, що держава зобов’язана дбати про створення умов для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування та зазначили, що медичний канабіс може бути ефективним для пацієнтів, які відчувають тяжкий біль у зв'язку зі захворюваннями.
Дивіться також Які стани будуть лікувати медичним канабісом: пояснення головного санітарного лікаря
Законне використання медичного канабісу в лікувальних цілях – питання, яке обговорюються не вперше. Водночас доступ до ліків на основі канабісу може допомогти зменшити вираженість болю в онкохворих чи пацієнтів з епілепсією, хворобою Альцгеймера, розсіяним склерозом або психологічними розладами,
– зазначили у відомстві.
Війна активізувала питання
Там додали, що виникнення станів, спричинених війною, ще більше актуалізувало питання забезпечення доступу пацієнтів до лікарських засобів на основі медичного канабісу.
У РНБО додали, що законопроєкт розроблено на основі сучасних міжнародних досліджень та рекомендацій, що підтверджують можливість медичного застосування медичного канабісу у лікуванні.
Медичний канабіс ефективний і безпечний
Ба більше, наразі є багато наукових досліджень, а також висновки профільних міжнародних установ, які підтверджують терапевтичний ефект медичного канабісу та його ефективність у медичних цілях.
Ухвалення законопроєкту № 7457 буде ще одним кроком у напрямку гуманізму та зорієнтованості на потреби людей,
– наголошують в РНБО.
Дивіться також Медичний канабіс: найпоширеніші міфи і як він може покращити життя українців
Відомство констатує, що контрольований обіг медичного канабісу вже є у понад 56 країнах світу, серед яких Німеччина, Італія, Чехія, Польща, Австрія, Данія, Бельгія, Норвегія, а також Ізраїль, Великобританія, США і Канада тощо.
Останні новини про легалізацію канабісу
- Президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді 28 червня 2023 року підтримав легалізацію ліків на основі канабісу.
- Депутат від фракції Голос Ярослав Железняк заявляв, що на найближче пленарне засідання Верховної Ради можуть винести законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.