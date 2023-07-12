В СНБО отметили, что государство обязано заботиться о создании условий для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания и отметили, что медицинский каннабис может быть эффективным для пациентов, которые испытывают тяжелую боль в связи с заболеваниями.
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Законное использование медицинского каннабиса в лечебных целях – вопрос, обсуждаемый не впервые. В то же время доступ к лекарству на основе каннабиса может помочь уменьшить выраженность боли у онкобольных или пациентов с эпилепсией, болезнью Альцгеймера, рассеянным склерозом или психологическими расстройствами,
– отметили в ведомстве.
Война активизировала вопрос
Там добавили, что возникновение состояний, вызванных войной, еще больше актуализировало вопрос обеспечения доступа пациентов к лекарственным средствам на основе медицинского каннабиса.
В СНБО добавили, что законопроект разработан на основе современных международных исследований и рекомендаций, подтверждающих возможность медицинского применения медицинского каннабиса в лечении.
Медицинский каннабис эффективен и безопасен.
Более того, сейчас много научных исследований, а также выводы профильных международных учреждений, которые подтверждают терапевтический эффект медицинского каннабиса и его эффективность в медицинских целях.
Принятие законопроекта № 7457 будет еще одним шагом в направлении гуманизма и ориентированности на нужды людей.
– подчеркивают в СНБО.
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Ведомство констатирует, что контролируемое обращение медицинского каннабиса уже есть в более чем 56 странах мира, среди которых Германия, Италия, Чехия, Польша, Австрия, Дания, Бельгия, Норвегия, а также Израиль, Великобритания, США и Канада.
Последние новости о легализации каннабиса
- Президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде 28 июня 2023 поддержал легализацию лекарств на основе каннабиса.
- Депутат от фракции Голос Ярослав Железняк заявлял, что на ближайшее пленарное заседание Верховной Рады может быть вынесен законопроект о легализации медицинского каннабиса.