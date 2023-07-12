В СНБО отметили, что государство обязано заботиться о создании условий для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания и отметили, что медицинский каннабис может быть эффективным для пациентов, которые испытывают тяжелую боль в связи с заболеваниями.

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Законное использование медицинского каннабиса в лечебных целях – вопрос, обсуждаемый не впервые. В то же время доступ к лекарству на основе каннабиса может помочь уменьшить выраженность боли у онкобольных или пациентов с эпилепсией, болезнью Альцгеймера, рассеянным склерозом или психологическими расстройствами,

– отметили в ведомстве.

Война активизировала вопрос

Там добавили, что возникновение состояний, вызванных войной, еще больше актуализировало вопрос обеспечения доступа пациентов к лекарственным средствам на основе медицинского каннабиса.

Важно ! По данным Минздрава, в таких препаратах сейчас нуждаются более 2 миллионов украинцев, и война будет приводить к росту количества людей с психическими проблемами. Законопроект № 7457 "О регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны" предусматривает расширение доступа пациентов к лекарствам на основе медицинского каннабиса и облегчению терапии для определенных болезней и состояний.

В СНБО добавили, что законопроект разработан на основе современных международных исследований и рекомендаций, подтверждающих возможность медицинского применения медицинского каннабиса в лечении.

Медицинский каннабис эффективен и безопасен.

Более того, сейчас много научных исследований, а также выводы профильных международных учреждений, которые подтверждают терапевтический эффект медицинского каннабиса и его эффективность в медицинских целях.

Принятие законопроекта № 7457 будет еще одним шагом в направлении гуманизма и ориентированности на нужды людей.

– подчеркивают в СНБО.

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Ведомство констатирует, что контролируемое обращение медицинского каннабиса уже есть в более чем 56 странах мира, среди которых Германия, Италия, Чехия, Польша, Австрия, Дания, Бельгия, Норвегия, а также Израиль, Великобритания, США и Канада.

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