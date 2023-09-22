У мережі поширюють інформацію, нібито Волинську обласну психіатричну лікарню та Волинський медичний центр терапії залежностей об`єднують, щоб звільнити 15 медиків психіатричної лікарні та 18 співробітників центру залежностей.

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Автори вказують, мовляв, цих 33 людей позбавлять броні від мобілізації та відправлять у медичну роту 14 бригади ЗСУ. У пості також написали, що директорів обох закладів звільнили, оскільки вони виступали проти такої "махінації", а одному з них, Ігорю Шкаровецькому, вручили повістку.

Як насправді

Медичний персонал обох лікарень не планують звільняти, також не йдеться про їх мобілізацію до 14 омбр чи будь-якого іншого підрозділу. Рішення про реорганізацію закладу Волинська обласна рада ухвалила ще до повномасштабного вторгнення. 9 грудня 2021 року депутати постановили реорганізувати психіатричну лікарню, приєднавши її до Волинського медичного центру терапії залежностей. Це рішення передбачало звільнення керівників обох установ, але решту працівників не збиралися звільняти. Крім того, укрупнення мало допомогти залучити більше коштів з держбюджету на розвиток закладу.

Проте 16 березня 2023 року депутати облради скасували цю постанову та вирішили реорганізувати Волинський медичний центр терапії залежностей. Відтак лікарня перейме права та обов’язки центру, а майно центру стане власністю психіатричної лікарні. Депутати пояснили, що після повномасштабного вторгнення у психлікарні було 130 ліжкомісць, а нині у закладі перебувають 617 пацієнтів. "Зважаючи на те, що у майбутньому ми хочемо його (заклад) укрупнювати і робити потужний центр психіатричної реабілітації та оздоровлення, ми менше приєднуємо до більшого", – заявила начальниця відділу з питань управління об'єктами спільної власності Олена Кузьменко.

Окрім цього, за словами голови Волинської обласної ради Григорія Недопада, звільняти інших працівників не планують. "Негативних наслідків для працівників поки немає. Від двох закладів є певна кількість людей, яка має працювати. Від цієї кількості ми й відштовхуємось", – сказав посадовець. Натомість штат можливо доведеться розширити, оскільки в рамках реорганізації кількість ліжкомісць планують збільшити. Сергій Дудка також підтвердив, що скорочення працівників не буде. Також нам не вдалось знайти новину про видачу повістки ексдиректору Волинського медичного центру терапії залежностей Ігорю Шкаровецькому.

Він зазначив, що психіатрія та наркологія – це суміжні дисципліни, тому заклади вирішили об'єднати. Така практика поширена в Україні. Григорій Недопад також пояснив, що після укрупнення заклад зможе підписати загальний пакет із НСЗУ та отримати більше коштів.

"Це фактично вимога часу, щоб потрапити у спроможну мережу, щоб якісніше надавати послуги. Це не моя особисто забаганка, це було рішення і комісії, і рішення депутатів. Нас повністю підтримує управління охорони здоров'я Волинської ОДА. Це процедура, яка дасть ефективно управляти закладами медицини", – сказав голова облради.

Об’єднання медзакладів

Об’єднання різних медзакладів з суміжними напрямками відбувається у рамках третього етапу медреформи про створення спроможної мережі. Ця реформа дозволить підвищити якість надання медпослуг та зробить безоплатну меддопомогу доступною для мешканців сіл та міст.

Залежно від типу медзакладу кількість послуг буде відрізнятись. Відтак прості захворювання лікуватимуть у сімейних лікарів або загальних лікарнях, які будуть доступні для пацієнта у радіусі 60 км або впродовж 60 хв транспортом. Складніші захворювання лікуватимуть у кластерних та надкластерних медзакладах, забезпечених необхідним високотехнологічним обладнанням. Завдяки пріоритезації ресурсів державні кошти будуть спрямовані в ті заклади, де вони в найкоротший термін можуть допомогти пацієнтам.

У загальних лікарнях буде 6 базових напрямків: анестезіологія, неврологія, інфекційні хвороби, ортопедія і травматологія, терапія, хірургія. У кластерних будуть відділи кардіології, алергології, дерматовенерології, психіатрії тощо. Надкластерні будуть містити найбільший спектр послуг, зокрема по напрямках гастроентерологія, неонатологія, ендокринологія, інтенсивна терапія, кардіохірургія, отоларингологія, пульмонологія, судинна хірургія тощо.

У 2023 році реформа розпочинається в 19 регіонах. За останніми наявними даними (на момент написання статті), до спроможної мережі увійшли 542 медзаклади: 275 загальних, 149 кластерних та 118 надкластерних лікарень. Детальніше про інфраструктурний етап медреформи ми писали в одному з попередніх випусків.

Дисклеймер: Цей інформаційний матеріал підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданої від імені народу Сполучених Штатів Америки. Відповідальність за зміст цього інформаційного матеріалу, який необов'язково відображає погляди USAID, Уряду Сполучених Штатів Америки, несе виключно компанія ТОВ "Делойт Консалтинг" в рамках контракту №72012118C00001.

Авторки: Єлизавета Ткаченко, Анастасія Бродовська