В сети распространяют информацию, якобы, Волынскую областную психиатрическую больницу и Волынский медицинский центр терапии зависимостей объединяют, чтобы уволить 15 медиков психиатрической больницы и 18 сотрудников центра зависимостей.

Также на тему Запрет детям посещать учебные заведения без вакцинации: насколько это законно

Авторы указывают, мол, этих 33 человек избавят брони от мобилизации и отправят в медицинскую роту 14 бригады ВСУ. В посте также написали, что директоров обоих заведений уволили, поскольку они выступали против такой "махинации", а одному из них, Игорю Шкаровецкому, вручили повестку.

Как на самом деле

Медицинский персонал обеих больниц не планируют увольнять, также речь не идет об их мобилизации до 14 омбр или любого другого подразделения. Решение о реорганизации заведения Волынский областной совет принял еще до полномасштабного вторжения. 9 декабря 2021 года депутаты постановили реорганизовать психиатрическую больницу, присоединив ее к Волынскому медицинскому центру терапии зависимостей. Это решение предусматривало увольнение руководителей обоих учреждений, но остальные работники не собирались увольнять. Кроме того, укрупнение должно было помочь привлечь больше средств из госбюджета на развитие заведения.

Однако 16 марта 2023 депутаты облсовета отменили это постановление решили реорганизовать Волынский медицинский центр терапии зависимостей. Следовательно, больница переймет права и обязанности центра, а имущество центра станет собственностью психиатрической больницы. Депутаты объяснили, что после полномасштабного вторжения в психушку было 130 койкомест, а сейчас в заведении находятся 617 пациентов. "Учитывая, что в будущем мы хотим его (учреждение) укрупнять и делать мощный центр психиатрической реабилитации и оздоровления, мы меньше присоединяем к большему", – заявила начальник отдела по вопросам управления объектами общей собственности Елена Кузьменко.

Кроме этого, за словами председателя Волынского областного совета Григория Недопада, увольнять других работников не планируют. "Отрицательных последствий для работников пока нет. От двух заведений есть определенное количество людей, которые должны работать. От этого количества мы и отталкиваемся", – сказал чиновник. Вместо этого штат, возможно, придется расширить, поскольку в рамках реорганизации количество койкомест планируют увеличить. Сергей Дудка также подтвердил, что сокращения работников не произойдет. Также нам не удалось найти новость о выдаче повестки эксдиректору Волынского медицинского центра терапии зависимостей Игорю Шкаровецкому.

Он отметил, что психиатрия и наркология – это смежные дисциплины, поэтому заведения решили объединить. Так практика распространена в Украине. Григорий Недопад также пояснил, что после укрупнения заведение сможет подписать общий пакет с НСЗУ и получить больше средств.

"Это фактически требование времени, чтобы попасть в состоятельную сеть, чтобы качественнее предоставлять услуги. Это не моя лично прихоть, это было решение и комиссии, и решения депутатов. Нас полностью поддерживает управление здравоохранения Волынской ОГА. Это процедура, которая даст эффективно управлять заведениями медицины", – сказал глава облсовета.

Объединение медучреждений

Объединение разных медучреждений со смежными направлениями происходит в рамках третьего этапа медреформы о создании состоятельной сети. Эта реформа позволит повысить качество предоставления медуслуг и сделает бесплатную медпомощь доступной жителям сел и городов.

В зависимости от типа медучреждения количество услуг будет отличаться. Следовательно, простые заболевания будут лечить у семейных врачей или общих больницах, которые будут доступны для пациента в радиусе 60 км или в течение 60 мин транспортом. Более сложные заболевания будут лечить в кластерных и сверхкластерных медучреждениях, обеспеченных необходимым высокотехнологичным оборудованием. Благодаря приоритету ресурсов государственные средства будут направлены в те учреждения, где они в кратчайшие сроки могут помочь пациентам.

В общих больницах будет 6 базовых направлений: анестезиология, неврология, инфекционные заболевания, ортопедия и травматология, терапия, хирургия. В кластерных будут отделы кардиологии, аллергологии, дерматовенерологии, психиатрии и т.д. Сверхкластерные будут содержать наибольший спектр услуг, в частности по направлениям: гастроэнтерология, неонатология, эндокринология, интенсивная терапия, кардиохирургия, отоларингология, пульмонология, сосудистая хирургия и т.д.

В 2023 году реформа начинается в 19 регионах. По последним имеющимся данным (на момент написания статьи), в состоятельную сеть вошли 542 медучреждения: 275 общих, 149 кластерных и 118 сверхкластерных больниц. Подробнее об инфраструктурном этапе медреформы мы писали в одном из предыдущих выпусков.

Дисклеймер: Этот информационный материал подготовлен при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), предоставленного от имени народа Соединенных Штатов Америки. Ответственность за содержание этого информационного материала, необязательно отражающего взгляды USAID, Правительства Соединенных Штатов Америки, несет исключительно компания ООО "Делойт Консалтинг" в рамках контракта №72012118C00001.

Автор: Елизавета Ткаченко, Анастасия Бродовская