У мережі поширюють повідомлення про те, що при розкопках могили біля лікарні №6 в Харкові знайшли трупи без органів, зокрема немовлят. Голова Всеукраїнської федерації багатодітних сімей Тетяна Захарова висловила побоювання, що новонароджені могли бути продані безпринципним дослідникам або клінікам, які роблять ін'єкції краси стовбуровими клітинами.

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Спростування російського фейку Зворотний пошук у Google показав, що насправді на фото зображено процес ексгумації тіл із братської могили в Лимані. Українські війська повернули Лиман на початку жовтня 2022 року. 8 жовтня у звільненому місті почали ексгумацію загиблих під час окупації. Місто Лиман розташоване в Донецькій області, відстань між ним та Харковом складає близько 200 км. Насправді поширюваний матеріал написаний 14 років тому. Він є набором цитат зі статті Грема Сміта, московського кореспондента канадської газети The Globe and Mail. Стаття опублікована на сайті Європейського центру права та справедливості. Свого часу ситуацію коментував директор Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України Грищенко Валентин Іванович. В інтерв’ю "Дзеркалу тижня" він пояснив, що сама ідея викрадення дітей заради стовбурових клітин є безглуздою. Існують такі джерела стовбурових клітин: Ембріональні клітини, що утворюються в перші дні розвитку організму. Їх можна отримати тільки при штучному заплідненні яйцеклітини поза організмом – "у пробірці".

Матеріал після штучного переривання вагітності. Використовується лише за письмової згоди жінки.

Плацентарна кров, що залишається в пуповині після пологів. Раніше вона разом з плацентою йшла у відходи, тепер її використовують як джерело стовбурових клітин. Стовбурові клітини з плацентарної крові – найбільш невинний, етично нейтральний і простий спосіб їх отримання. У жодному з випадків дитячі органи не потрібні. Офіс Генерального прокурора України (раніше – Генеральна прокуратура України) та Міністерство охорони здоров’я України тоді спростували інформацію про використання органів новонароджених з метою отримання стовбурових клітин. А Координаційний центр трансплантації органів заявив про відсутність сенсу у використанні органів новонароджених з метою трансплантації, оскільки незрілі органи не можна використовувати для пересадки дорослій людині через їхню функціональну неповноцінність. У рамках розслідування під відеозапис проводилась ексгумація похованих дітей та біоматеріалів на 17-ому кладовищі Харкова. Фактів, що свідчили б про викрадення й торгівлю дітьми або їхніми органами, встановлено не було.

Дисклеймер: Цей інформаційний матеріал підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданої від імені народу Сполучених Штатів Америки. Відповідальність за зміст цього інформаційного матеріалу, який необов'язково відображає погляди USAID, Уряду Сполучених Штатів Америки, несе виключно компанія ТОВ «Делойт Консалтинг» в рамках контракту №72012118C00001.

Автори: Аліна Тропиніна, Кирило Перевощиков