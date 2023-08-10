В сети распространяют сообщения о том, что при раскопках могилы возле больницы №6 в Харькове обнаружили трупы без органов, в том числе младенцев. Глава Всеукраинской федерации многодетных семей Татьяна Захарова выразила опасение, что новорожденные могли быть проданы беспринципным исследователям или клиникам, делающим инъекции красоты стволовыми клетками.

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Опровержение русского фейка Обратный поиск в Google показал, что действительно на фото изображено процесс эксгумации тел из братской могилы в Лимане Украинские войска вернули Лиман в начале октября 2022 года. 8 октября в освобожденном городе начали эксгумацию погибших во время оккупации. Город Лиман расположен в Донецкой области, расстояние между ним и Харьковом. составляет около 200 км. На самом деле, распространяемый материал написан 14 лет назад. Он представляет собой набор цитат из статьи Грэма Смита, московского корреспондента канадской газеты The Globe and Mail. Статья опубликована на сайте Европейского центра права и справедливости. В свое время ситуацию комментировал директор Института проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины Грищенко Валентин Иванович. В интервью "Зеркалу недели" он объяснил, что сама идея похищения детей ради стволовых клеток бессмысленна. Существуют следующие источники стволовых клеток: Эмбриональные клетки, образующиеся в первые дни развития организма. Их можно получить только при искусственном оплодотворении яйцеклетки вне организма – "в пробирке".

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Плацентарная кровь остается в пуповине после родов. Раньше она вместе с плацентой уходила в отходы, теперь ее используют как источник стволовых клеток. Стволовые клетки из плацентарной крови – наиболее невинный, нравственно нейтральный и простой способ их получения. Ни в одном из случаев детские органы не нужны. Офис Генерального прокурора Украины (ранее – Генеральная прокуратура Украины) и Министерство здравоохранения Украины тогда опровергли информацию об использовании органов новорожденных с целью получения стволовых клеток Координационный же центр трансплантации органов заявил об отсутствии смысла в использовании органов новорожденных с целью трансплантации, поскольку незрелые органы нельзя использовать для пересадки взрослому человеку из-за их функциональной неполноценности. В рамках расследования под видеозапись проводилась эксгумация похороненных детей и биоматериалов на 17 кладбище Харькова. Фактов, свидетельствующих о похищении и торговле детьми или их органами, установлено не было.

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Авторы: Алина Тропинина, Кирилл Перевощиков