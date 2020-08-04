У Росії протягом пів року може розпочатися випробування власної дитячої вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомив директор Національного дослідницького центру епідеміології і мікробіології ім. Н. Ф. Гамалії Олександр Гінзбург інформагентству ТАСС.

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За його словами, перед початком випробування вакцини на дітях треба перевірити її ефективність на дорослих.

Можна отримати дозвіл на проведення клінічних випробувань на дітях після того, як всі клінічні випробування на дорослих будуть закінчені і дадуть позитивний ефект,

– сказав Гінзбург.

Він додав, що дослідження на дітях також будуть проходити поетапно і в різних вікових групах, зазначив він.

Відомо, що російська вакцина проходить третю фазу випробувань, яка займе близько п’яти місяців. У ній братимуть участь близько двох тисяч пацієнтів.

Станом на 4 серпня у Росії виявили 861 423 випадків інфікування коронавірусом, 14 351 особа померла, 661 471 людина одужала.