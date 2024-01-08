Яка похибка допустима

Якщо вчора прилад для вимірювання артеріального тиску, тонометр показував одні цифри, а сьогодні видає інші, це не завжди є приводом для занепокоєння. Наприклад, показання тонометра, що відрізняються менш ніж на 5-10 мм ртутного стовпа, можна не брати до уваги.

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Таку різницю списують на нормальні коливання артеріального тиску чи його виміру різних руках. Зручним варіантом у такому разі є тонометр із функцією пам'яті. Можна відстежувати динаміку зміни рівнів артеріального тиску. Сам тонометр вимірює артеріальний тиск із деякою похибкою, зазвичай до ±3 мм ртутного стовпа.

Що впливає на артеріальний тиск

Якщо ж різниця у змінах артеріального тиску більша за 10 – 15 мм ртутного стовпа, можливо, на нього повпливала:

Їжа та напої. Харчові продукти можуть впливати рівень артеріального тиску. Підвищує артеріальний тиск їжа з високим вмістом солі або тираміну, витримані сири типу чедеру або пармезану, ковбасні вироби, мариновані або ферментовані продукти, наприклад, квашена капуста, кімчі або тофу. Навпаки, зниження артеріального тиску може призвести вживання зелені, ягід, йогурту без добавок та буряку.

Солодкі напої та напої з кофеїном, наприклад, кава та енергетики, здатні підвищити, а різні соки, на кшталт бурякового, томатного, гранатового та кисломолочного напою, знизити артеріальний тиск. Попри те, що дієтичні звички впливають на артеріальний тиск, ми не рекомендуємо справлятися з підвищеним або зниженим тиском за допомогою їжі. Найкраще звернутися до лікаря для підбору терапії.

Шкідливі звички. Артеріальний тиск підвищується через куріння звичайних або електронних, навіть без нікотину, цигарок та вживання алкоголю.

Певні стани організму. Вчені з'ясували, що наповнений сечовий міхур призводить до підвищення артеріального тиску, в деяких випадках до 33 мм ртутного стовпа від звичних показників.

Температура у приміщенні. Холод сприяє підвищенню, а тепло – зниженню артеріального тиску.

Фізична активність. Очевидно, що пробіжка або силове тренування одразу перед вимірюванням призведуть до підвищених результатів артеріального тиску. Однак на його рівень можуть вплинути навіть незначні, на перший погляд, речі, наприклад, розмова чи рух під час виміру.

Психологічні чинники. Стрес короткочасно підвищує рівень артеріального тиску через викиди в кров, адреналіну та кортизолу. Джерелом стресу часто буває сама ситуація виміру артеріального тиску, особливо в медичній установі. Такий стан називається синдром білого халата.

Саме тому фахівці рекомендують вимірювати артеріальний тиск, дотримуючись ряду правил, про які ви можете прочитати в нашій статті.

Якщо всі ці правила виконані, але цифри на тонометрі щоразу змінюються, можливо, проблема у самому приладі. Це легко вирішується заміною старого приладу на новий.