Для того, щоб показання були точними, важливо, щоб людина була в розслабленому стані, була спокійною та не відчувала стресу. Краще потренуватися використовувати тонометр разом зі своїм лікарем або медсестрою.

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Як правильно міряти тиск

Сядьте прямо, спираючись спиною на спинку стільця і поставивши ноги на підлогу.

Покладіть руку на стіл і переконайтеся, що рука і кисть розслаблені. Важливо не стискати кулак під час вимірювання тиску.

Одягніть манжету вище ліктя і затягніть її так, щоб під нею можна було помістити два пальці. Трубка має розміщуватись по центру або трохи праворуч від руки.

Не розмовляйте під час вимірювання.

Через кілька хвилин після вимірювання тиску рекомендується перевірити його ще раз, щоб переконатися, що показання схожі.

Виміряйте тиск щодня в один і той же час.

Деякі лікарі вважають, що розмір манжети є найважливішою характеристикою, на яку слід звернути увагу при виборі тонометра. Розмір повинен відповідати окружності верхньої частини руки. Якщо манжета неправильно прилягає до руки, тонометр може дати неточні показання.

На якій руці вимірювати тиск

Було проведено кілька досліджень, щоб визначити, яка нормальна різниця між артеріальним тиском правої та лівої рук. Загалом, будь-яка різниця в 10 мм рт. ст. і менше вважається нормальною і не викликає занепокоєння.

Але при першому використанні тонометра краще виміряти тиск на обох руках, зрозуміти, де він вищий, а потім вимірювати тільки на цій руці.