Допустимого верхнього рівня споживання води не існує. Здоровим дорослим людям важко випити надто багато води. Якщо пити поступово протягом дня, організм виводитиме надлишок рідини без серйозних наслідків.

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Гіпонатріємія

Надмірне споживання води за короткий період призводить до гіпонатріємії. Надлишок води знижує рівень натрію в крові та викликає:

сплутаність свідомості;

нудоту;

судоми;

м'язові спазми.

Гіпонатріємія зазвичай спостерігається у людей, чиї нирки погано функціонують. Іноді у спортсменів, оскільки вони п'ють велику кількість води, одночасно втрачаючи натрій із потом.

Як зрозуміти, що ви п'єте надто багато води

Два найпростіші способи оцінити рівень гідратації: перевірити колір сечі та звернути увагу на те, скільки разів ви ходите до туалету.

Хоча нормальні режими сечовипускання можуть змінюватись, дорослим зазвичай необхідно мочитися п'ять – шість разів на день і не більше одного разу під час сну. Що стосується кольору, якщо сеча безбарвна і ви мочитеся надто часто, це ознака того, що ви п'єте більше, ніж потрібно.

Скільки потрібно пити води

Просте питання, на яке немає простої відповіді. Потреба у воді залежить стану здоров'я, фізичної активності, місця проживання, статі та інших чинників. Одна формула не підходить всім.

Середньостатистичній здоровій дорослій людині, яка живе в помірному кліматі, рекомендується:

близько 13 чашок (3 літри) рідини на день для чоловіків;

близько 9 чашок (2 літри) рідини на день для жінок.

Ці рекомендації стосуються рідин з води, інших напоїв та харчів. Близько 20% добової норми рідини зазвичай надходить із їжею, а решта – з напоями.