Допустимого верхнего уровня потребления воды не существует. Здоровым взрослым людям трудно выпить слишком много воды. Если пить постепенно в течение дня, организм будет выводить избыток жидкости без серьезных последствий.

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Гипонатриемия

Чрезмерное потребление воды за короткий период приводит к гипонатриемии. Избыток воды снижает уровень натрия в крови и вызывает:

спутанность сознания;

тошноту;

судороги;

мышечные спазмы.

Гипонатриемия обычно наблюдается у людей, чьи почки плохо функционируют. Иногда у спортсменов, поскольку они пьют большое количество воды, одновременно теряя натрий с потом.

Как понять, что вы пьете слишком много воды

Два самых простых способа оценить уровень гидратации: проверить цвет мочи и обратить внимание на то, сколько раз вы ходите в туалет.

Хотя нормальные режимы мочеиспускания могут варьироваться, взрослым обычно необходимо мочиться пять – шесть раз в день и не более одного раза во время сна. Что касается цвета, если моча бесцветная и вы мочитесь слишком часто, это признак того, что вы пьете больше, чем нужно.

Сколько нужно пить воды

Простой вопрос, на который нет простого ответа. Потребность в воде зависит состояния здоровья, физической активности, места жительства, пола и других факторов. Одна формула не подходит всем.

Среднестатистическому здоровому взрослому человеку, который живет в умеренном климате, рекомендуется:

около 13 чашек (3 литра) жидкости в день для мужчин;

около 9 чашек (2 литра) жидкости в день для женщин.

Эти рекомендации касаются жидкостей из воды, других напитков и продуктов. Около 20% суточной нормы жидкости обычно поступает с пищей, а остальные – с напитками.