Результати дослідження опублікували у Журналі Американської кардіологічної асоціації, дані ґрунтуються на результатах щорічного дослідження уряду США за період з 2016 по 2020 рік.

Дивіться також Як психоделіки впливають на сексуальну функцію: неочікувані ефекти підтвердили науково

Близько 4 відсотків учасників повідомили про щоденне споживання марихуани. І вчені виявили, що це підвищувало ризик серцевого нападу на 25 відсотків та інсульту на 42 відсотки.

Примітно, що вживання тютюну в осіб, які ніколи не курили його, також збільшувало ризик серцевого нападу та інсульту.

Дослідники пояснили, що дим від канабісу містить ті самі токсини й частинки, що й тютюн. Це власне і може чинити негативний вплив на серцево-судинну систему.

Перспектива відкриття

Попри те, що наразі дослідження вчених не дає доказів прямого зв'язку між вживанням марихуани та серцевими захворюваннями, учені все ж занепокоєні можливими наслідками цього зв'язку, адже упродовж останніх років споживання канабісу зросло.

Доктор Нора Д. Волков з Національного інституту з боротьби зі зловживанням наркотиками відзначила збільшення несприятливих наслідків для здоров'я через вживання марихуани, включно із серцево-судинними захворюваннями.

Ще одна вчена – доктор Саломе Кейхані з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско наголосила, що вживання канабісу може бути так само шкідливим, як і куріння тютюну.

Важливо! У дослідженні йдеться про надмірне споживання марихуани. Не слід узагальнювати наслідки у випадку застосування медичного канабісу, який відбувається за медичними показниками та відбувається під контролем лікаря.

Чому важливо про це говорити

Серцево-судинні захворювання є основною причиною смерті в США. А якщо зв'язок ризику виникнення серцево-судинних катастроф зі споживанням марихуани підтвердиться – це стане додатковим фактором виникнення захворювань, адже вживання марихуани є досить поширеним, особливо серед молоді.

Нові дані свідчать про необхідність подальших досліджень та ефективних заходів щодо запобігання вживання канабісу з метою збереження здоров'я серцево-судинного здоров'я людей.